Россиянам объяснили, зачем включать отопление в машине летом
04:30 12.07.2021 (обновлено: 04:42 12.07.2021)
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Систему отопления в автомобилях можно использовать не только зимой. Зачем водители включают печку в тридцатиградусную жару, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
По его словам, в экстренных случаях система отопления может заменить систему охлаждения.
"Если система охлаждения неисправна или термостат не включает вентилятор, который должен надвигать на двигатель воздух, нам приходится на минимальных скоростях включать печку, чтобы охладить и не перегреть двигатель", — сказал Шапарин.
У современных машин, как правило, нет проблем с системой охлаждения, но учитывая, что средний возраст автомобиля в России — 14 лет, такой способ может быть актуален, отметил эксперт.
Он посоветовал установить на автомобиле специальный датчик, чтобы не доводить двигатель до перегрева.
"На ряде автомобилей есть датчик температуры двигателя, который показывает перегрев охлаждающей жидкости. Если датчика нет, лучше установить его отдельно, потому что перегрев двигателя ведет к его фатальной поломке", — предупредил Шапарин.
Он также отметил, что причиной перегрева может быть поддельная жидкость для охлаждения системы. Если вы купили жидкость, а она пахнет метанолом, то ее лучше не использовать, посоветовал он.