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Зеленский ведет Украину к уничтожению, заявила Поклонская
Зеленский ведет Украину к уничтожению, заявила Поклонская - РИА Новости, 12.07.2021
Зеленский ведет Украину к уничтожению, заявила Поклонская
Член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала статью президента РФ Владимира Путина об Украине, отметив, что украинский... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T23:06
2021-07-12T23:06
россия
наталья поклонская
госдума рф
владимир зеленский
владимир путин
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала статью президента РФ Владимира Путина об Украине, отметив, что украинский руководитель Владимир Зеленский заставляет жителей страны поверить в "другую историю, другую веру", а это путь к самоуничтожению.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена - большая общая беда и трагедия. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о "стране-агрессоре", Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки. Российский президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с РФ."Руководители Украины с великолепным актёрским мастерством на отлично выполняют задачу по разделению людей. До событий 2014 года по-настоящему творческий человек Владимир Зеленский показывал доброе кино про один народ — украинцев и русских. Став президентом Украины, обременив себя серьезными политическими обязательствами, вынужден крутить другое "кино" и вносить вражду между нами для одной цели - посеять ненависть и заставить забыть свои корни, заветы предков и поверить в другую историю, другую веру... И это путь к самоуничтожению, к потере украинской нации как частички большой славянской древнерусской семьи", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.Поклонская согласилась с тезисом Путина, что русские и украинцы — один народ, отметив, что в ней самой живут и Россия, и Украина, "как во многих соотечественниках в Украине и России"."Я родилась и выросла в прекрасной Украине и люблю эту страну всей своей душой. Но только в России я могу жить свободно, бережно хранить память предков, их традиции и культуру… Только в Крыму, защищая людей, закон и порядок после государственного переворота в Киеве, я с гордостью смогла надеть свой офицерский китель и выполнить свой прокурорский долг, не подчиняясь преступникам, захватившим власть в Украине", - отметила Поклонская.Она подчеркнула, что для нее важно было услышать от президента, что "Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". "А какой быть Украине — решать ее гражданам", - добавила депутат.
https://ria.ru/20210705/zelenskiy-1739816172.html
https://ria.ru/20210508/ukraina-1731422405.html
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россия, наталья поклонская, госдума рф, владимир зеленский, владимир путин, киев, украина, в мире
Зеленский ведет Украину к уничтожению, заявила Поклонская
23:06 12.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Депутат ГД Поклонская заявила, что Зеленский ведет Украину к уничтожению

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала статью президента РФ Владимира Путина об Украине, отметив, что украинский руководитель Владимир Зеленский заставляет жителей страны поверить в "другую историю, другую веру", а это путь к самоуничтожению.
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена - большая общая беда и трагедия. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о "стране-агрессоре", Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки. Российский президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с РФ.
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"Руководители Украины с великолепным актёрским мастерством на отлично выполняют задачу по разделению людей. До событий 2014 года по-настоящему творческий человек Владимир Зеленский показывал доброе кино про один народ — украинцев и русских. Став президентом Украины, обременив себя серьезными политическими обязательствами, вынужден крутить другое "кино" и вносить вражду между нами для одной цели - посеять ненависть и заставить забыть свои корни, заветы предков и поверить в другую историю, другую веру... И это путь к самоуничтожению, к потере украинской нации как частички большой славянской древнерусской семьи", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Поклонская согласилась с тезисом Путина, что русские и украинцы — один народ, отметив, что в ней самой живут и Россия, и Украина, "как во многих соотечественниках в Украине и России".
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"Я родилась и выросла в прекрасной Украине и люблю эту страну всей своей душой. Но только в России я могу жить свободно, бережно хранить память предков, их традиции и культуру… Только в Крыму, защищая людей, закон и порядок после государственного переворота в Киеве, я с гордостью смогла надеть свой офицерский китель и выполнить свой прокурорский долг, не подчиняясь преступникам, захватившим власть в Украине", - отметила Поклонская.
Она подчеркнула, что для нее важно было услышать от президента, что "Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". "А какой быть Украине — решать ее гражданам", - добавила депутат.
 
РоссияНаталья ПоклонскаяГосдума РФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКиевУкраинаВ мире
 
 
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