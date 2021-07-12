Зеленский ведет Украину к уничтожению, заявила Поклонская
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Депутат ГД Поклонская заявила, что Зеленский ведет Украину к уничтожению
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала статью президента РФ Владимира Путина об Украине, отметив, что украинский руководитель Владимир Зеленский заставляет жителей страны поверить в "другую историю, другую веру", а это путь к самоуничтожению.
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена - большая общая беда и трагедия. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о "стране-агрессоре", Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки. Российский президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с РФ.
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"Руководители Украины с великолепным актёрским мастерством на отлично выполняют задачу по разделению людей. До событий 2014 года по-настоящему творческий человек Владимир Зеленский показывал доброе кино про один народ — украинцев и русских. Став президентом Украины, обременив себя серьезными политическими обязательствами, вынужден крутить другое "кино" и вносить вражду между нами для одной цели - посеять ненависть и заставить забыть свои корни, заветы предков и поверить в другую историю, другую веру... И это путь к самоуничтожению, к потере украинской нации как частички большой славянской древнерусской семьи", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Поклонская согласилась с тезисом Путина, что русские и украинцы — один народ, отметив, что в ней самой живут и Россия, и Украина, "как во многих соотечественниках в Украине и России".
"Я родилась и выросла в прекрасной Украине и люблю эту страну всей своей душой. Но только в России я могу жить свободно, бережно хранить память предков, их традиции и культуру… Только в Крыму, защищая людей, закон и порядок после государственного переворота в Киеве, я с гордостью смогла надеть свой офицерский китель и выполнить свой прокурорский долг, не подчиняясь преступникам, захватившим власть в Украине", - отметила Поклонская.
Она подчеркнула, что для нее важно было услышать от президента, что "Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". "А какой быть Украине — решать ее гражданам", - добавила депутат.