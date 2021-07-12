https://ria.ru/20210712/zelenskiy-1741007606.html

Зеленский ведет Украину к уничтожению, заявила Поклонская

Зеленский ведет Украину к уничтожению, заявила Поклонская - РИА Новости, 12.07.2021

Зеленский ведет Украину к уничтожению, заявила Поклонская

Член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала статью президента РФ Владимира Путина об Украине, отметив, что украинский... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T23:06

2021-07-12T23:06

2021-07-12T23:06

россия

наталья поклонская

госдума рф

владимир зеленский

владимир путин

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601497411_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_56ce9afcf4b9e16b559296fdfde90f80.jpg

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала статью президента РФ Владимира Путина об Украине, отметив, что украинский руководитель Владимир Зеленский заставляет жителей страны поверить в "другую историю, другую веру", а это путь к самоуничтожению.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена - большая общая беда и трагедия. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о "стране-агрессоре", Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки. Российский президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с РФ."Руководители Украины с великолепным актёрским мастерством на отлично выполняют задачу по разделению людей. До событий 2014 года по-настоящему творческий человек Владимир Зеленский показывал доброе кино про один народ — украинцев и русских. Став президентом Украины, обременив себя серьезными политическими обязательствами, вынужден крутить другое "кино" и вносить вражду между нами для одной цели - посеять ненависть и заставить забыть свои корни, заветы предков и поверить в другую историю, другую веру... И это путь к самоуничтожению, к потере украинской нации как частички большой славянской древнерусской семьи", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.Поклонская согласилась с тезисом Путина, что русские и украинцы — один народ, отметив, что в ней самой живут и Россия, и Украина, "как во многих соотечественниках в Украине и России"."Я родилась и выросла в прекрасной Украине и люблю эту страну всей своей душой. Но только в России я могу жить свободно, бережно хранить память предков, их традиции и культуру… Только в Крыму, защищая людей, закон и порядок после государственного переворота в Киеве, я с гордостью смогла надеть свой офицерский китель и выполнить свой прокурорский долг, не подчиняясь преступникам, захватившим власть в Украине", - отметила Поклонская.Она подчеркнула, что для нее важно было услышать от президента, что "Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". "А какой быть Украине — решать ее гражданам", - добавила депутат.

https://ria.ru/20210705/zelenskiy-1739816172.html

https://ria.ru/20210508/ukraina-1731422405.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наталья поклонская, госдума рф, владимир зеленский, владимир путин, киев, украина, в мире