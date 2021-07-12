https://ria.ru/20210712/zamena-1740922993.html
В Новосибирске впервые провели операцию по установке керамической кости
В Новосибирске впервые провели операцию по установке керамической кости - РИА Новости, 12.07.2021
В Новосибирске впервые провели операцию по установке керамической кости
Специалисты Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна первыми в России начали делать операцию по замене таранной кости человека на... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:13
2021-07-12T14:13
2021-07-12T15:25
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НОВОСИБИРСК, 12 июл — РИА Новости. Специалисты Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна первыми в России начали делать операцию по замене таранной кости человека на керамическую, рассказал журналистам ведущий научный сотрудник учреждения, травматолог-ортопед, доктор медицинских наук Игорь Пахомов.Он пояснил, что первой пациенткой стала жительница Омска, у которой передающая вес всего тела на стопу таранная кость разрушилась из-за асептического некроза. Врачи провели стандартную в таких случаях операцию по сращению стопы с голенью (подтаранный артродез), но кости не срастались. Женщина испытывала постоянные боли и не могла нормально ходить."Поток таких больных неиссякаемый. Операция артродезирования имеет как свои осложнения, так и просто не удовлетворяет наших больных, учитывая высокие запросы и развитие технологий <…> Мы, обосновав юридически, предложили такую операцию (эндопротезирование. — Прим. ред.) нашим пациентам. Получили очень хороший результат и решили эту практику продолжить", — сказал Пахомов.Он пояснил, что керамическую таранную кость изготовили для пациентки вместе с с Томским заводом Moje keramic implantate на основе современных методов 3D-моделирования. Это заняло месяц, а операция длилась два с половиной час. Уже через четыре недели женщина начала ходить, а в целом на реабилитацию потребовалось три месяца.В НИИТО отметили, что такой способ эндопротезирования позволяет решить проблему быстро и радикально, человек в кратчайшие сроки возвращается к полноценной жизни. В дальнейшем новосибирские специалисты планируют развивать эту технологию — в частности, они уже успешно провели и вторую такую операцию.
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россия, омск, наука, общество
В Новосибирске впервые провели операцию по установке керамической кости
14:13 12.07.2021 (обновлено: 15:25 12.07.2021)
Новосибирские медики впервые в России провели операцию по замене таранной кости на керамическую
НОВОСИБИРСК, 12 июл — РИА Новости.
Специалисты Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна первыми в России
начали делать операцию по замене таранной кости человека на керамическую, рассказал журналистам ведущий научный сотрудник учреждения, травматолог-ортопед, доктор медицинских наук Игорь Пахомов.
Он пояснил, что первой пациенткой стала жительница Омска
, у которой передающая вес всего тела на стопу таранная кость разрушилась из-за асептического некроза. Врачи провели стандартную в таких случаях операцию по сращению стопы с голенью (подтаранный артродез), но кости не срастались. Женщина испытывала постоянные боли и не могла нормально ходить.
"Поток таких больных неиссякаемый. Операция артродезирования имеет как свои осложнения, так и просто не удовлетворяет наших больных, учитывая высокие запросы и развитие технологий <…> Мы, обосновав юридически, предложили такую операцию (эндопротезирование. — Прим. ред.) нашим пациентам. Получили очень хороший результат и решили эту практику продолжить", — сказал Пахомов.
Он пояснил, что керамическую таранную кость изготовили для пациентки вместе с с Томским заводом Moje keramic implantate на основе современных методов 3D-моделирования. Это заняло месяц, а операция длилась два с половиной час. Уже через четыре недели женщина начала ходить, а в целом на реабилитацию потребовалось три месяца.
"С помощью этого эндопротеза мы не только сохранили практически полный объем движений, но и восстановили форму стопы, которая была утрачена за счет сплющивания собственной таранной кости и укорочения связок и сухожилий, нарушения работы мышц. Установили анатомически правильный имплант в критически необходимую зону, и эти звенья болезни отступили", — сказал специалист.
В НИИТО отметили, что такой способ эндопротезирования позволяет решить проблему быстро и радикально, человек в кратчайшие сроки возвращается к полноценной жизни. В дальнейшем новосибирские специалисты планируют развивать эту технологию — в частности, они уже успешно провели и вторую такую операцию.