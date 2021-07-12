https://ria.ru/20210712/zamena-1740922993.html

В Новосибирске впервые провели операцию по установке керамической кости

В Новосибирске впервые провели операцию по установке керамической кости - РИА Новости, 12.07.2021

В Новосибирске впервые провели операцию по установке керамической кости

Специалисты Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна первыми в России начали делать операцию по замене таранной кости человека на... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:13

2021-07-12T14:13

2021-07-12T15:25

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НОВОСИБИРСК, 12 июл — РИА Новости. Специалисты Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна первыми в России начали делать операцию по замене таранной кости человека на керамическую, рассказал журналистам ведущий научный сотрудник учреждения, травматолог-ортопед, доктор медицинских наук Игорь Пахомов.Он пояснил, что первой пациенткой стала жительница Омска, у которой передающая вес всего тела на стопу таранная кость разрушилась из-за асептического некроза. Врачи провели стандартную в таких случаях операцию по сращению стопы с голенью (подтаранный артродез), но кости не срастались. Женщина испытывала постоянные боли и не могла нормально ходить."Поток таких больных неиссякаемый. Операция артродезирования имеет как свои осложнения, так и просто не удовлетворяет наших больных, учитывая высокие запросы и развитие технологий <…> Мы, обосновав юридически, предложили такую операцию (эндопротезирование. — Прим. ред.) нашим пациентам. Получили очень хороший результат и решили эту практику продолжить", — сказал Пахомов.Он пояснил, что керамическую таранную кость изготовили для пациентки вместе с с Томским заводом Moje keramic implantate на основе современных методов 3D-моделирования. Это заняло месяц, а операция длилась два с половиной час. Уже через четыре недели женщина начала ходить, а в целом на реабилитацию потребовалось три месяца.В НИИТО отметили, что такой способ эндопротезирования позволяет решить проблему быстро и радикально, человек в кратчайшие сроки возвращается к полноценной жизни. В дальнейшем новосибирские специалисты планируют развивать эту технологию — в частности, они уже успешно провели и вторую такую операцию.

https://ria.ru/20210413/serdtse-1728109682.html

https://ria.ru/20210407/vrachi-1727162634.html

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