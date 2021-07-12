В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Украиной
Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что закрытие границы с Украиной не создает препятствий людям
МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Закрытие границы Белоруссии с Украиной не чинит препятствий для бизнеса и людей, это касается только противодействия преступности, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
"Что значит закрыли (границу с Украиной – ред.)? Для туристов, для обычных граждан границы открыты… Закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан. Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, - здесь мы будем принимать самые жесткие меры", - заявил Макей в интервью телеканалу Russia Today, текст размещен в понедельник на сайте телеканала.
В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в республику поступает "огромное количество оружия". Украинская Госпогранслужба в ответ проинформировала, что за последние полгода число задержанного на границе оружия сократилось с обеих сторон. Представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что охрана государственной границы Белоруссии с Украиной идет в усиленном варианте.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов президента в августе 2020 года резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.
Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста. Отношения Минска и Киева также ухудшились в 2020 году, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии.