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В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Украиной
В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Украиной - РИА Новости, 12.07.2021
В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Украиной
Закрытие границы Белоруссии с Украиной не чинит препятствий для бизнеса и людей, это касается только противодействия преступности, заявил глава МИД республики... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:58
2021-07-12T10:58
владимир макей
александр лукашенко
евросоюз
владимир зеленский
белоруссия
сша
киев
в мире
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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Закрытие границы Белоруссии с Украиной не чинит препятствий для бизнеса и людей, это касается только противодействия преступности, заявил глава МИД республики Владимир Макей."Что значит закрыли (границу с Украиной – ред.)? Для туристов, для обычных граждан границы открыты… Закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан. Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, - здесь мы будем принимать самые жесткие меры", - заявил Макей в интервью телеканалу Russia Today, текст размещен в понедельник на сайте телеканала.В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в республику поступает "огромное количество оружия". Украинская Госпогранслужба в ответ проинформировала, что за последние полгода число задержанного на границе оружия сократилось с обеих сторон. Представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что охрана государственной границы Белоруссии с Украиной идет в усиленном варианте.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов президента в августе 2020 года резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста. Отношения Минска и Киева также ухудшились в 2020 году, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210703/granitsa-1739760786.html
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владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, владимир зеленский, белоруссия, сша, киев, в мире
В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Украиной
10:58 12.07.2021
 
© РИА НовостиМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости

Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что закрытие границы с Украиной не создает препятствий людям

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Закрытие границы Белоруссии с Украиной не чинит препятствий для бизнеса и людей, это касается только противодействия преступности, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
"Что значит закрыли (границу с Украиной – ред.)? Для туристов, для обычных граждан границы открыты… Закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан. Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, - здесь мы будем принимать самые жесткие меры", - заявил Макей в интервью телеканалу Russia Today, текст размещен в понедельник на сайте телеканала.
Погранпереход Григоровщина на белорусско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 19:27В мире
На Украине отреагировали на перекрытие границ с Белоруссией
В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в республику поступает "огромное количество оружия". Украинская Госпогранслужба в ответ проинформировала, что за последние полгода число задержанного на границе оружия сократилось с обеих сторон. Представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что охрана государственной границы Белоруссии с Украиной идет в усиленном варианте.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов президента в августе 2020 года резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.
Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста. Отношения Минска и Киева также ухудшились в 2020 году, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии.
Учения украинских военных на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 15:33
"ВСУ истощены": на Украине испугались нападения со стороны Белоруссии
 
Владимир МакейАлександр ЛукашенкоЕвросоюзВладимир ЗеленскийБелоруссияСШАКиевВ мире
 
 
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