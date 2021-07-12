https://ria.ru/20210712/zagovor-1740903708.html
Премьер Грузии обвинил команду Саакашвили в заговоре против государства
Премьер Грузии обвинил команду Саакашвили в заговоре против государства - РИА Новости, 12.07.2021
Премьер Грузии обвинил команду Саакашвили в заговоре против государства
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, оценивая воскресную акцию протеста журналистов и оппозиционеров, высказал мнение, что это была очередная попытка заговора... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:40
2021-07-12T12:40
2021-07-12T12:40
ираклий гарибашвили
михаил саакашвили
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, оценивая воскресную акцию протеста журналистов и оппозиционеров, высказал мнение, что это была очередная попытка заговора против государства, организованная командой бывшего президента республики Михаила Сакашвили.Перед зданием парламента в Тбилиси в воскресенье собрались журналисты ряда СМИ, оппозиционеры и их сторонники. Они выступили за отставку премьера и заявили, что именно слова главы правительства 5 июля о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день "Марш достоинства" с участием ЛГБТ-сообщества, спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств."Было запланировано крупномасштабное гражданское противостояние с участием полицейских сил, и их целью было применение силы со стороны государства против людей и граждан. Конечно, мы этого избежали... Это были классические антигосударственные, антицерковные и, следовательно, антинациональные послания, которые мы слышали вчера", - заявил премьер на брифинге.По его словам, оппозиционеры мечтают сменить власть "путем реванша, чего руководство не допустит"."Подтверждаю свое уважение к СМИ, в которых работают много профессионалов, но давайте не будем обманывать себя. Откровенно говоря, оппозиционные телеканалы, "Мтавари", "Формула" управляются непосредственно Саакашвили... Соответственно их повестка дня и повестка дня "Национального движения" (партии, возглавляемой Саакашвили - ред.) и реваншистской радикальной силы абсолютно идентичны", - добавил премьер.В воскресенье телекомпания "ТВ Пирвели" сообщила о смерти своего оператора Александра Лашкаравы, пострадавшего во время акций протеста 5 июля. Точные причины смерти пока неизвестны. Лашкарава пострадал во время протестной акции против ЛГБТ-сообщества, с разбитым глазом он несколько дней лечился в клинике, а затем был выписан. МВД сообщает, что полиция уже арестовала четверых человек, причастных к избиению оператора. Ожидается экспертиза для выяснения точных причин смерти.
https://ria.ru/20210530/boykot-1734830489.html
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ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, тбилиси, грузия, в мире
Премьер Грузии обвинил команду Саакашвили в заговоре против государства
Премьер Грузии назвал воскресную акцию протеста заговором команды Саакашвили против государства
ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили
, оценивая воскресную акцию протеста журналистов и оппозиционеров, высказал мнение, что это была очередная попытка заговора против государства, организованная командой бывшего президента республики Михаила Сакашвили.
Перед зданием парламента в Тбилиси
в воскресенье собрались журналисты ряда СМИ, оппозиционеры и их сторонники. Они выступили за отставку премьера и заявили, что именно слова главы правительства 5 июля о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день "Марш достоинства" с участием ЛГБТ-сообщества
, спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств.
"Было запланировано крупномасштабное гражданское противостояние с участием полицейских сил, и их целью было применение силы со стороны государства против людей и граждан. Конечно, мы этого избежали... Это были классические антигосударственные, антицерковные и, следовательно, антинациональные послания, которые мы слышали вчера", - заявил премьер на брифинге.
По его словам, оппозиционеры мечтают сменить власть "путем реванша, чего руководство не допустит".
"Подтверждаю свое уважение к СМИ, в которых работают много профессионалов, но давайте не будем обманывать себя. Откровенно говоря, оппозиционные телеканалы, "Мтавари", "Формула" управляются непосредственно Саакашвили... Соответственно их повестка дня и повестка дня "Национального движения" (партии, возглавляемой Саакашвили - ред.) и реваншистской радикальной силы абсолютно идентичны", - добавил премьер.
В воскресенье телекомпания "ТВ Пирвели" сообщила о смерти своего оператора Александра Лашкаравы, пострадавшего во время акций протеста 5 июля. Точные причины смерти пока неизвестны. Лашкарава пострадал во время протестной акции против ЛГБТ-сообщества, с разбитым глазом он несколько дней лечился в клинике, а затем был выписан. МВД сообщает, что полиция уже арестовала четверых человек, причастных к избиению оператора. Ожидается экспертиза для выяснения точных причин смерти.