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Яшин объявил об уходе с поста главы Красносельского района Москвы
Яшин объявил об уходе с поста главы Красносельского района Москвы - РИА Новости, 12.07.2021
Яшин объявил об уходе с поста главы Красносельского района Москвы
Муниципальный депутат Илья Яшин объявил в своих социальных сетях о сложении с себя полномочий главы Красносельского района Москвы. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T09:53
2021-07-12T09:53
2021-07-12T12:20
илья яшин
москва
красносельский район
политика
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Муниципальный депутат Илья Яшин объявил в своих социальных сетях о сложении с себя полномочий главы Красносельского района Москвы.По его словам, 27 июля будет избран новый глава района и команда Яшина выдвинет на этот пост Елену Котеночкину, одного из муниципальных депутатов Москвы.Он объяснил свое решение тем, что суд на три года лишил его права участвовать в выборах. По его словам, к самому муниципалитету появились претензии со стороны надзорных органов."Прокуратура трясет бухгалтерию и аппарат бесконечными проверками. Наши сотрудники тратят значительную часть рабочего времени, чтобы отвечать на запросы силовиков", — отмечает Яшин.По его словам, он бы "не хотел оставлять после себя руины"."Мне кажется важным вывести из-под удара муниципалитет и сохранить для моей команды шанс победить на следующих муниципальных выборах, которые состоятся осенью 2022 года", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210625/yashin-1738581476.html
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илья яшин, москва, красносельский район, политика
Яшин объявил об уходе с поста главы Красносельского района Москвы
09:53 12.07.2021 (обновлено: 12:20 12.07.2021)
Илья Яшин объявил о сложении с себя полномочий главы Красносельского района Москвы
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Муниципальный депутат Илья Яшин
объявил в своих социальных сетях о сложении с себя полномочий главы Красносельского района Москвы
.
"Сегодня я написал заявление о сложении полномочий главы округа. В конце месяца закончится мой отпуск, после чего я останусь рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах", — пишет Яшин в Facebook.
По его словам, 27 июля будет избран новый глава района и команда Яшина выдвинет на этот пост Елену Котеночкину, одного из муниципальных депутатов Москвы.
Он объяснил свое решение тем, что суд на три года лишил его права участвовать в выборах. По его словам, к самому муниципалитету появились претензии со стороны надзорных органов.
"Прокуратура трясет бухгалтерию и аппарат бесконечными проверками. Наши сотрудники тратят значительную часть рабочего времени, чтобы отвечать на запросы силовиков", — отмечает Яшин.
По его словам, он бы "не хотел оставлять после себя руины".
"Мне кажется важным вывести из-под удара муниципалитет и сохранить для моей команды шанс победить на следующих муниципальных выборах, которые состоятся осенью 2022 года", — говорится в сообщении.