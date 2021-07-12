https://ria.ru/20210712/yashin-1740873574.html

Яшин объявил об уходе с поста главы Красносельского района Москвы

Яшин объявил об уходе с поста главы Красносельского района Москвы - РИА Новости, 12.07.2021

Яшин объявил об уходе с поста главы Красносельского района Москвы

Муниципальный депутат Илья Яшин объявил в своих социальных сетях о сложении с себя полномочий главы Красносельского района Москвы. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T09:53

2021-07-12T09:53

2021-07-12T12:20

илья яшин

москва

красносельский район

политика

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Муниципальный депутат Илья Яшин объявил в своих социальных сетях о сложении с себя полномочий главы Красносельского района Москвы.По его словам, 27 июля будет избран новый глава района и команда Яшина выдвинет на этот пост Елену Котеночкину, одного из муниципальных депутатов Москвы.Он объяснил свое решение тем, что суд на три года лишил его права участвовать в выборах. По его словам, к самому муниципалитету появились претензии со стороны надзорных органов."Прокуратура трясет бухгалтерию и аппарат бесконечными проверками. Наши сотрудники тратят значительную часть рабочего времени, чтобы отвечать на запросы силовиков", — отмечает Яшин.По его словам, он бы "не хотел оставлять после себя руины"."Мне кажется важным вывести из-под удара муниципалитет и сохранить для моей команды шанс победить на следующих муниципальных выборах, которые состоятся осенью 2022 года", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210625/yashin-1738581476.html

москва

красносельский район

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илья яшин, москва, красносельский район, политика