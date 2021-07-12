https://ria.ru/20210712/whatsapp-1740895957.html
Европейская организация потребителей пожаловалась в ЕК на WhatsApp
Европейская организация потребителей пожаловалась в ЕК на WhatsApp - РИА Новости, 12.07.2021
Европейская организация потребителей пожаловалась в ЕК на WhatsApp
Европейская организация потребителей пожаловалась в Еврокомиссию на WhatsApp, заявляя, что мессенджер нарушает правила Евросоюза, говорится в ее сообщении. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:01
2021-07-12T12:01
2021-07-12T12:01
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Европейская организация потребителей пожаловалась в Еврокомиссию на WhatsApp, заявляя, что мессенджер нарушает правила Евросоюза, говорится в ее сообщении."Европейская организация потребителей вместе с восемью ее членами подала сегодня жалобу в Европейскую комиссию... на WhatsApp за многочисленные нарушения прав потребителей в ЕС", - говорится в релизе.Отмечается, что в течение нескольких месяцев WhatsApp "неоправданно настаивает" на том, чтобы пользователи приняли новые условия использования и политику конфиденциальности. Однако эти условия непрозрачны и непонятны для пользователей, заявляет организация."Жалоба в первую очередь связана с постоянными, повторяющимися и навязчивыми уведомлениями, подталкивающими пользователей принять обновления политики WhatsApp. Содержание этих уведомлений, их характер, время и повторяемость оказывают чрезмерное давление на пользователей и ограничивают их свободу выбора. Таким образом, они являются нарушением директивы ЕС о недобросовестной коммерческой практике", - говорится в релизе.Кроме того, в жалобе подчеркивается непрозрачность новых правил и тот факт, что WhatsApp не смог объяснить простым и понятным языком характер производимых изменений, говорится в релизе.
https://ria.ru/20210629/whatsapp-1739059098.html
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whatsapp inc., еврокомиссия, евросоюз, в мире
Европейская организация потребителей пожаловалась в ЕК на WhatsApp
Европейская организация потребителей пожаловалась на WhatsApp из-за новых условий использования
БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости.
Европейская организация потребителей пожаловалась в Еврокомиссию
на WhatsApp
, заявляя, что мессенджер нарушает правила Евросоюза
, говорится в ее сообщении.
"Европейская организация потребителей вместе с восемью ее членами подала сегодня жалобу в Европейскую комиссию... на WhatsApp за многочисленные нарушения прав потребителей в ЕС", - говорится в релизе.
Отмечается, что в течение нескольких месяцев WhatsApp "неоправданно настаивает" на том, чтобы пользователи приняли новые условия использования и политику конфиденциальности. Однако эти условия непрозрачны и непонятны для пользователей, заявляет организация.
"Жалоба в первую очередь связана с постоянными, повторяющимися и навязчивыми уведомлениями, подталкивающими пользователей принять обновления политики WhatsApp. Содержание этих уведомлений, их характер, время и повторяемость оказывают чрезмерное давление на пользователей и ограничивают их свободу выбора. Таким образом, они являются нарушением директивы ЕС о недобросовестной коммерческой практике", - говорится в релизе.
Кроме того, в жалобе подчеркивается непрозрачность новых правил и тот факт, что WhatsApp не смог объяснить простым и понятным языком характер производимых изменений, говорится в релизе.