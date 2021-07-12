https://ria.ru/20210712/vystrel-1740944412.html

Жителя Волгоградской области, выстрелившего в жену, нашли мертвым

Жителя Волгоградской области, выстрелившего в жену, нашли мертвым - РИА Новости, 12.07.2021

Жителя Волгоградской области, выстрелившего в жену, нашли мертвым

Житель Волгоградской области выстрелил в жену – предположительно, из охотничьего ружья, а позже было найдено его тело, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:41

2021-07-12T15:41

2021-07-12T15:41

россия

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 12 июл – РИА Новости. Житель Волгоградской области выстрелил в жену – предположительно, из охотничьего ружья, а позже было найдено его тело, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.По информации Рудник, в понедельник в центральную больницу Новоаннинского района с огнестрельными ранами лица и груди была доставлена 52-летняя женщина.Как уточнили РИА Новости в ведомстве, мужчина, предположительно, выстрелил в жену из охотничьего ружья из-за семейного конфликта. По данным СК, женщина находится в реанимации.Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

https://ria.ru/20210702/prigovor-1739618478.html

россия

волгоградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, происшествия