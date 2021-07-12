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Жителя Волгоградской области, выстрелившего в жену, нашли мертвым
Жителя Волгоградской области, выстрелившего в жену, нашли мертвым - РИА Новости, 12.07.2021
Жителя Волгоградской области, выстрелившего в жену, нашли мертвым
Житель Волгоградской области выстрелил в жену – предположительно, из охотничьего ружья, а позже было найдено его тело, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:41
2021-07-12T15:41
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 12 июл – РИА Новости. Житель Волгоградской области выстрелил в жену – предположительно, из охотничьего ружья, а позже было найдено его тело, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.По информации Рудник, в понедельник в центральную больницу Новоаннинского района с огнестрельными ранами лица и груди была доставлена 52-летняя женщина.Как уточнили РИА Новости в ведомстве, мужчина, предположительно, выстрелил в жену из охотничьего ружья из-за семейного конфликта. По данным СК, женщина находится в реанимации.Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, происшествия
Жителя Волгоградской области, выстрелившего в жену, нашли мертвым
15:41 12.07.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации

Жителя Волгоградской области, выстрелившего в жену после ссоры, нашли мертвым

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ВОЛГОГРАД, 12 июл – РИА Новости. Житель Волгоградской области выстрелил в жену – предположительно, из охотничьего ружья, а позже было найдено его тело, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
По информации Рудник, в понедельник в центральную больницу Новоаннинского района с огнестрельными ранами лица и груди была доставлена 52-летняя женщина.
"По данным следствия, тяжелые ранения женщине причинил её супруг, который после совершения преступления на автомобиле скрылся с места происшествия. Спустя непродолжительное время его тело со смертельным огнестрельным ранением груди было обнаружено на окраине районного центра на берегу реки Бузулук", - добавила она.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, мужчина, предположительно, выстрелил в жену из охотничьего ружья из-за семейного конфликта. По данным СК, женщина находится в реанимации.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьПроисшествия
 
 
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