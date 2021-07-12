https://ria.ru/20210712/vystavka-1740885330.html

Стартовала выставка по истории обучения китайских студентов в СССР

Стартовала выставка по истории обучения китайских студентов в СССР - РИА Новости, 12.07.2021

Стартовала выставка по истории обучения китайских студентов в СССР

В Пекине в субботу стартовала тематическая выставка архивных материалов, посвященная истории обучения китайских студентов в Советском союзе. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:31

2021-07-12T11:31

2021-07-12T11:31

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МОСКВА, 12 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине в субботу стартовала тематическая выставка архивных материалов, посвященная истории обучения китайских студентов в Советском союзе.В этом году отмечается 100-летие Компартии Китая (КПК), а также 70-летие направления первой группы из 375 китайских студентов министерством образования КНР на учебу в Советский союз в 1951 году.По словам заместителя председателя Ассоциации выпускников вузов стран Европы и Америки, председателя Китайской Ассоциации советских и российских вузов Лю Лиминя, проведение выставки направлено на то, чтобы всесторонне осветить и вспомнить об историческом процессе обучения китайских студентов в Советском союзе и в странах постсоветского пространства в разные исторические периоды, обобщить выдающийся вклад этих людей в развитие страны, а также продемонстрировать их патриотизм.Он выразил надежду, что молодое поколение продолжит вносить свой вклад в дружбу и обмены между Китаем и зарубежными странами.Выставка организована Ассоциацией выпускников вузов стран Европы и Америки, Отделом единого фронта Шанхайского комитета КПК, Архивным управлением города Шанхай и Шанхайской ассоциацией выпускников вузов стран Европы и Америки. Она продлится по 31 июля этого года.

https://ria.ru/20210629/audiokniga-1739028176.html

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