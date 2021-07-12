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Правительство утвердило правила выплат на детей школьного возраста
Правительство утвердило правила выплат на детей школьного возраста - РИА Новости, 12.07.2021
Правительство утвердило правила выплат на детей школьного возраста
Правительство утвердило правила единовременной выплаты к началу учебного года, сообщили на сайте кабмина. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:42
2021-07-12T20:20
детские пособия
социальные выплаты
россия
общество
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Правительство утвердило правила единовременной выплаты к началу учебного года, сообщили на сайте кабмина.Согласно указу главы государства, все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по десять тысяч рублей на ребенка. Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей от шести до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года включительно. ПФР будет принимать заявления на это пособие с 15 июля по 1 ноября.В правительстве уточнили, что деньги начнут поступать семьям уже 16 августа. Обратиться за такой помощью могут также люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату смогут оформить они сами либо их законные представители.Эти пособия не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки.
https://ria.ru/20210707/mintrud-1740305850.html
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детские пособия, социальные выплаты, россия, общество
Правительство утвердило правила выплат на детей школьного возраста
19:42 12.07.2021 (обновлено: 20:20 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре
Первоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Кабмин утвердил правила выплат по десять тысяч рублей на ребенка к началу учебного года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Правительство утвердило правила единовременной выплаты к началу учебного года, сообщили на сайте кабмина.
Согласно указу главы государства, все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по десять тысяч рублей на ребенка.
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Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей от шести до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года включительно.
ПФР будет принимать заявления на это пособие с 15 июля по 1 ноября.
В правительстве уточнили, что деньги начнут поступать семьям уже 16 августа.
Обратиться за такой помощью могут также люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату смогут оформить они сами либо их законные представители.
Эти пособия не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки.
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Детские пособиясоциальные выплатыРоссияОбщество
 
 
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