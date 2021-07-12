https://ria.ru/20210712/vyplaty-1740992210.html

Правительство утвердило правила выплат на детей школьного возраста

Правительство утвердило правила выплат на детей школьного возраста - РИА Новости, 12.07.2021

Правительство утвердило правила выплат на детей школьного возраста

Правительство утвердило правила единовременной выплаты к началу учебного года, сообщили на сайте кабмина. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T19:42

2021-07-12T19:42

2021-07-12T20:20

детские пособия

социальные выплаты

россия

общество

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Правительство утвердило правила единовременной выплаты к началу учебного года, сообщили на сайте кабмина.Согласно указу главы государства, все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по десять тысяч рублей на ребенка. Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей от шести до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года включительно. ПФР будет принимать заявления на это пособие с 15 июля по 1 ноября.В правительстве уточнили, что деньги начнут поступать семьям уже 16 августа. Обратиться за такой помощью могут также люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату смогут оформить они сами либо их законные представители.Эти пособия не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки.

https://ria.ru/20210707/mintrud-1740305850.html

https://ria.ru/20210701/posobiya-1739334540.html

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2021

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детские пособия, социальные выплаты, россия, общество