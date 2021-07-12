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На оплату больничных по уходу за ребенком выделили свыше 930 млн рублей
На оплату больничных по уходу за ребенком выделили свыше 930 млн рублей - РИА Новости, 12.07.2021
На оплату больничных по уходу за ребенком выделили свыше 930 млн рублей
Правительство России выделило свыше 930 миллионов рублей на выплату больничных по уходу за ребенком в размере 100% среднего заработка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:33
2021-07-12T13:33
2021-07-12T13:51
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правительство России выделило свыше 930 миллионов рублей на выплату больничных по уходу за ребенком в размере 100% среднего заработка, сообщает пресс-служба кабмина.В мае президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 сентября оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка. Закон направлен на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин.Отмечается, что решение не затронет работодателей, больничные будут оплачиваться напрямую из ФСС. Добавляется, что родителям не придется оформлять какие-либо дополнительные документы, все расчеты фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа."Новая мера направлена на поддержку молодых родителей, которые еще не успели набраться трудового опыта. Сейчас размер пособия по уходу за ребенком, как и всех остальных больничных, напрямую зависит от продолжительности стажа. Если он менее пяти лет – за больничный выплачивают 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет – 80%. И только при стаже более восьми лет за больничный заплатят 100% среднего заработка. При этом молодые родители не всегда имеют такой стаж работы, а больничные им приходится брать по несколько раз в год – маленькие дети часто болеют", - подчеркнули в кабмине.
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россия, здоровье - общество, правительство рф, общество
На оплату больничных по уходу за ребенком выделили свыше 930 млн рублей
13:33 12.07.2021 (обновлено: 13:51 12.07.2021)
Правительство выделило свыше 930 миллионов рублей на оплату больничных по уходу за ребенком
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Правительство России
выделило свыше 930 миллионов рублей на выплату больничных по уходу за ребенком в размере 100% среднего заработка, сообщает пресс-служба кабмина.
В мае президент России Владимир Путин
подписал закон, устанавливающий с 1 сентября оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка. Закон направлен на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин.
"По поручению президента с 1 сентября 2021 года больничные по уходу за ребенком до восьми лет будут оплачиваться по новым правилам. Размер такого пособия больше не будет зависеть от стажа и составит 100% среднего заработка. На эти цели правительство направит Фонду социального страхования (ФСС) более 930 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение не затронет работодателей, больничные будут оплачиваться напрямую из ФСС. Добавляется, что родителям не придется оформлять какие-либо дополнительные документы, все расчеты фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа.
"Новая мера направлена на поддержку молодых родителей, которые еще не успели набраться трудового опыта. Сейчас размер пособия по уходу за ребенком, как и всех остальных больничных, напрямую зависит от продолжительности стажа. Если он менее пяти лет – за больничный выплачивают 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет – 80%. И только при стаже более восьми лет за больничный заплатят 100% среднего заработка. При этом молодые родители не всегда имеют такой стаж работы, а больничные им приходится брать по несколько раз в год – маленькие дети часто болеют", - подчеркнули в кабмине.