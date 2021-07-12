Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/vyplaty-1740915129.html
На оплату больничных по уходу за ребенком выделили свыше 930 млн рублей
На оплату больничных по уходу за ребенком выделили свыше 930 млн рублей - РИА Новости, 12.07.2021
На оплату больничных по уходу за ребенком выделили свыше 930 млн рублей
Правительство России выделило свыше 930 миллионов рублей на выплату больничных по уходу за ребенком в размере 100% среднего заработка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:33
2021-07-12T13:51
россия
здоровье - общество
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155534/40/1555344086_0:117:3087:1853_1920x0_80_0_0_d30a803d68caa05748f75e5d0824ffdb.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правительство России выделило свыше 930 миллионов рублей на выплату больничных по уходу за ребенком в размере 100% среднего заработка, сообщает пресс-служба кабмина.В мае президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 сентября оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка. Закон направлен на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин.Отмечается, что решение не затронет работодателей, больничные будут оплачиваться напрямую из ФСС. Добавляется, что родителям не придется оформлять какие-либо дополнительные документы, все расчеты фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа."Новая мера направлена на поддержку молодых родителей, которые еще не успели набраться трудового опыта. Сейчас размер пособия по уходу за ребенком, как и всех остальных больничных, напрямую зависит от продолжительности стажа. Если он менее пяти лет – за больничный выплачивают 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет – 80%. И только при стаже более восьми лет за больничный заплатят 100% среднего заработка. При этом молодые родители не всегда имеют такой стаж работы, а больничные им приходится брать по несколько раз в год – маленькие дети часто болеют", - подчеркнули в кабмине.
https://ria.ru/20210303/bolnichnyy-1599710125.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155534/40/1555344086_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_d820cc2026b0a27b289128d661478556.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье - общество, правительство рф, общество
На оплату больничных по уходу за ребенком выделили свыше 930 млн рублей
13:33 12.07.2021 (обновлено: 13:51 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

Правительство выделило свыше 930 миллионов рублей на оплату больничных по уходу за ребенком

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правительство России выделило свыше 930 миллионов рублей на выплату больничных по уходу за ребенком в размере 100% среднего заработка, сообщает пресс-служба кабмина.
В мае президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 сентября оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка. Закон направлен на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин.
"По поручению президента с 1 сентября 2021 года больничные по уходу за ребенком до восьми лет будут оплачиваться по новым правилам. Размер такого пособия больше не будет зависеть от стажа и составит 100% среднего заработка. На эти цели правительство направит Фонду социального страхования (ФСС) более 930 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение не затронет работодателей, больничные будут оплачиваться напрямую из ФСС. Добавляется, что родителям не придется оформлять какие-либо дополнительные документы, все расчеты фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа.
"Новая мера направлена на поддержку молодых родителей, которые еще не успели набраться трудового опыта. Сейчас размер пособия по уходу за ребенком, как и всех остальных больничных, напрямую зависит от продолжительности стажа. Если он менее пяти лет – за больничный выплачивают 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет – 80%. И только при стаже более восьми лет за больничный заплатят 100% среднего заработка. При этом молодые родители не всегда имеют такой стаж работы, а больничные им приходится брать по несколько раз в год – маленькие дети часто болеют", - подчеркнули в кабмине.
Медсестра заполняет больничный лист - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 10:55
В ФСС назвали максимальную стоимость дня на больничном
 
РоссияЗдоровье - ОбществоПравительство РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до восьми
08:27Маск поаплодировал Рогозину за призыв к российским миллиардерам
08:23Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку"
08:12В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
Лента новостейМолния