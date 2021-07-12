https://ria.ru/20210712/vyplaty-1740915129.html

На оплату больничных по уходу за ребенком выделили свыше 930 млн рублей

На оплату больничных по уходу за ребенком выделили свыше 930 млн рублей - РИА Новости, 12.07.2021

На оплату больничных по уходу за ребенком выделили свыше 930 млн рублей

Правительство России выделило свыше 930 миллионов рублей на выплату больничных по уходу за ребенком в размере 100% среднего заработка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:33

2021-07-12T13:33

2021-07-12T13:51

россия

здоровье - общество

правительство рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155534/40/1555344086_0:117:3087:1853_1920x0_80_0_0_d30a803d68caa05748f75e5d0824ffdb.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правительство России выделило свыше 930 миллионов рублей на выплату больничных по уходу за ребенком в размере 100% среднего заработка, сообщает пресс-служба кабмина.В мае президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 сентября оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка. Закон направлен на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин.Отмечается, что решение не затронет работодателей, больничные будут оплачиваться напрямую из ФСС. Добавляется, что родителям не придется оформлять какие-либо дополнительные документы, все расчеты фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа."Новая мера направлена на поддержку молодых родителей, которые еще не успели набраться трудового опыта. Сейчас размер пособия по уходу за ребенком, как и всех остальных больничных, напрямую зависит от продолжительности стажа. Если он менее пяти лет – за больничный выплачивают 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет – 80%. И только при стаже более восьми лет за больничный заплатят 100% среднего заработка. При этом молодые родители не всегда имеют такой стаж работы, а больничные им приходится брать по несколько раз в год – маленькие дети часто болеют", - подчеркнули в кабмине.

https://ria.ru/20210303/bolnichnyy-1599710125.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, правительство рф, общество