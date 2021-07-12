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На выплаты малому и среднему бизнесу выделили 500 миллионов рублей
На выплаты малому и среднему бизнесу выделили 500 миллионов рублей - РИА Новости, 12.07.2021
На выплаты малому и среднему бизнесу выделили 500 миллионов рублей
Правительство выделило 500 миллионов рублей на выплаты представителям малого и среднего бизнеса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:56
2021-07-12T10:56
2021-07-12T10:56
россия
михаил мишустин
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Правительство выделило 500 миллионов рублей на выплаты представителям малого и среднего бизнеса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."По итогам Петербургского экономического форума президент дал ряд поручений. Среди них полная компенсация малому и среднему бизнесу банковских комиссий, которые они уплатят с июля по декабрь при покупке их товаров и услуг гражданами с использованием системы быстрых платежей. Правительство выделило на эти цели 500 миллионов рублей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Эти средства, по словам премьера, позволят снизить издержки малого и среднего бизнеса и повысить интерес предпринимателей к новому отечественному сервису.
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россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика
На выплаты малому и среднему бизнесу выделили 500 миллионов рублей
Мишустин заявил о выделении 500 миллионов рублей на выплаты для малого и среднего бизнеса