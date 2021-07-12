https://ria.ru/20210712/vybory-1740960631.html

Наблюдатели ОБСЕ назвали выборы в Молдавии конкурентными

Наблюдатели ОБСЕ назвали выборы в Молдавии конкурентными - РИА Новости, 12.07.2021

Наблюдатели ОБСЕ назвали выборы в Молдавии конкурентными

Парламентские выборы в Молдавии были конкурентными, на них были соблюдены основные права и свободы граждан, однако был замечен ряд нарушений, заявил в... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:07

2021-07-12T17:07

2021-07-12T17:07

майя санду

обсе

игорь додон

молдавия

выборы

в мире

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КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Парламентские выборы в Молдавии были конкурентными, на них были соблюдены основные права и свободы граждан, однако был замечен ряд нарушений, заявил в понедельник глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Тамаш Месерич.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Согласно данным ЦИК, партия "Действие и солидарность" набирает на досрочных парламентских выборах 52,80% голосов, за блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,17% избирателей. У партии "Шор" 5,74%."11 июля на досрочных парламентских выборах мы отметили хорошую организацию и соблюдение основных свобод и конкуренции", - сказал Месерич на пресс-конференции в понедельник."Выборы прошли достаточно прозрачно и эффективно, тем не менее, наблюдались случаи подвоза избирателей, что было замечено наблюдателями ОБСЕ, и также было замечено, что некоторые избиратели делали фотографии своих заполненных бюллетеней", - уточнил он, отметив, что это может быть свидетельством "влияния" на них. Месерич выразил надежду, что власти будут расследовать данные случаи.Он отметил, что в основном рекомендации БДИПЧ по проведению выборов в части законодательства были соблюдены, но в законы нужно все же внести ряд изменений: они касаются урегулирования споров в избирательном процессе и надзора за финансированием избирательного процесса.Конкуренты в целом могли эффективно конкурировать, подчеркнул он, а многочисленные дебаты на телевидении дали избирателям возможность понять суть программ кандидатов. В тоже время, считает он, освещение избирательной кампании в медиа было "не совсем сбалансированным".

https://ria.ru/20210712/moldaviya-1740875973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя санду, обсе, игорь додон, молдавия, выборы, в мире