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Наблюдатели ОБСЕ назвали выборы в Молдавии конкурентными
Наблюдатели ОБСЕ назвали выборы в Молдавии конкурентными - РИА Новости, 12.07.2021
Наблюдатели ОБСЕ назвали выборы в Молдавии конкурентными
Парламентские выборы в Молдавии были конкурентными, на них были соблюдены основные права и свободы граждан, однако был замечен ряд нарушений, заявил в... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:07
2021-07-12T17:07
майя санду
обсе
игорь додон
молдавия
выборы
в мире
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КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Парламентские выборы в Молдавии были конкурентными, на них были соблюдены основные права и свободы граждан, однако был замечен ряд нарушений, заявил в понедельник глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Тамаш Месерич.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Согласно данным ЦИК, партия "Действие и солидарность" набирает на досрочных парламентских выборах 52,80% голосов, за блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,17% избирателей. У партии "Шор" 5,74%."11 июля на досрочных парламентских выборах мы отметили хорошую организацию и соблюдение основных свобод и конкуренции", - сказал Месерич на пресс-конференции в понедельник."Выборы прошли достаточно прозрачно и эффективно, тем не менее, наблюдались случаи подвоза избирателей, что было замечено наблюдателями ОБСЕ, и также было замечено, что некоторые избиратели делали фотографии своих заполненных бюллетеней", - уточнил он, отметив, что это может быть свидетельством "влияния" на них. Месерич выразил надежду, что власти будут расследовать данные случаи.Он отметил, что в основном рекомендации БДИПЧ по проведению выборов в части законодательства были соблюдены, но в законы нужно все же внести ряд изменений: они касаются урегулирования споров в избирательном процессе и надзора за финансированием избирательного процесса.Конкуренты в целом могли эффективно конкурировать, подчеркнул он, а многочисленные дебаты на телевидении дали избирателям возможность понять суть программ кандидатов. В тоже время, считает он, освещение избирательной кампании в медиа было "не совсем сбалансированным".
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майя санду, обсе, игорь додон, молдавия, выборы, в мире
Наблюдатели ОБСЕ назвали выборы в Молдавии конкурентными
17:07 12.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии
Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В ОБСЕ заявили, что парламентские выборы в Молдавии прошли с соблюдением основных прав граждан

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Парламентские выборы в Молдавии были конкурентными, на них были соблюдены основные права и свободы граждан, однако был замечен ряд нарушений, заявил в понедельник глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Тамаш Месерич.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Согласно данным ЦИК, партия "Действие и солидарность" набирает на досрочных парламентских выборах 52,80% голосов, за блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 27,17% избирателей. У партии "Шор" 5,74%.
Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами после голосования на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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"11 июля на досрочных парламентских выборах мы отметили хорошую организацию и соблюдение основных свобод и конкуренции", - сказал Месерич на пресс-конференции в понедельник.
"Выборы прошли достаточно прозрачно и эффективно, тем не менее, наблюдались случаи подвоза избирателей, что было замечено наблюдателями ОБСЕ, и также было замечено, что некоторые избиратели делали фотографии своих заполненных бюллетеней", - уточнил он, отметив, что это может быть свидетельством "влияния" на них. Месерич выразил надежду, что власти будут расследовать данные случаи.
Он отметил, что в основном рекомендации БДИПЧ по проведению выборов в части законодательства были соблюдены, но в законы нужно все же внести ряд изменений: они касаются урегулирования споров в избирательном процессе и надзора за финансированием избирательного процесса.
Конкуренты в целом могли эффективно конкурировать, подчеркнул он, а многочисленные дебаты на телевидении дали избирателям возможность понять суть программ кандидатов. В тоже время, считает он, освещение избирательной кампании в медиа было "не совсем сбалансированным".
 
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