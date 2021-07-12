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Песков назвал сообщения об обсуждении переноса выборов лживыми

Песков назвал сообщения об обсуждении переноса выборов лживыми - РИА Новости, 12.07.2021

Песков назвал сообщения об обсуждении переноса выборов лживыми

Обсуждения о якобы переносе сентябрьских выборов в Госдуму на более поздний срок из-за эпидобстановки - это лживая информация, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:04

2021-07-12T13:04

2021-07-12T13:14

россия

госдума рф

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Обсуждения о якобы переносе сентябрьских выборов в Госдуму на более поздний срок из-за эпидобстановки - это лживая информация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что российские власти обсуждают идею переноса выборов в Госдуму с сентября этого года на более поздний срок из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом."Уже десять раз это все опровергли. Нет, нет. Это лживая информация", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли обсуждается вопрос переноса сентябрьских выборов из-за эпидемиологической ситуации.

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2021

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россия, госдума рф, дмитрий песков, политика