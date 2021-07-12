https://ria.ru/20210712/vtsiom-1740894617.html

Почти 40 процентов россиян не употребляют алкоголь, выяснил ВЦИОМ

Почти 40 процентов россиян не употребляют алкоголь, выяснил ВЦИОМ - РИА Новости, 12.07.2021

Почти 40 процентов россиян не употребляют алкоголь, выяснил ВЦИОМ

Более трети россиян не употребляют алкогольные напитки (38%), следует из опроса, проведенного ВЦИОМ. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:52

2021-07-12T11:52

2021-07-12T14:51

россия

вциом

алкоголь

общество

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более трети россиян не употребляют алкогольные напитки (38%), следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.Как отмечается в исследовании, на фоне затянувшейся пандемии коронавируса потребление алкоголя в России увеличилось, а многолетний тренд на снижение алкоголизации — прервался. Количество населения, употребляющего спиртное два-три раза в месяц, снижалось с 20% в 2011-м до 14% в 2018 году. В 2021-м этот показатель составил 18%."Не употребляют алкогольных напитков 38% опрошенных, чаще это респонденты старше 60 лет (51%). Каждый четвертый опрошенный пьет алкогольные напитки реже, чем раз в месяц (25%). Примерно раз в месяц и два-три раза в месяц пьют алкогольные напитки 14% и 18% респондентов соответственно", — говорится в исследовании.При этом доля непьющих за последние годы уменьшилось незначительно. Если в 2009 году такую характеристику приписывали себе лишь 26% населения, к 2017 году их стало уже 39%, а в 2021 — 38%.В опросе, проводившемся 19 июня и 7 июля, участвовали 1600 россиян старше 18 лет.

https://ria.ru/20210625/pivo-1738519089.html

https://ria.ru/20210508/alkogol-1730309718.html

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россия, вциом, алкоголь, общество