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ВОЗ: штамм "дельта" в ближайшее время может стать доминирующим
ВОЗ: штамм "дельта" в ближайшее время может стать доминирующим - РИА Новости, 12.07.2021
ВОЗ: штамм "дельта" в ближайшее время может стать доминирующим
Штамм "дельта" в ближайшее время может стать доминирующим вариантом COVID-19 в мире, заявила на брифинге в понедельник глава технической группы подразделения... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:18
2021-07-12T19:29
коронавирус covid-19
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 12 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Штамм "дельта" в ближайшее время может стать доминирующим вариантом COVID-19 в мире, заявила на брифинге в понедельник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
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коронавирус covid-19, воз, в мире
ВОЗ: штамм "дельта" в ближайшее время может стать доминирующим
19:18 12.07.2021 (обновлено: 19:29 12.07.2021)
 
CC0 / PublicDomainPictures / Вирус
Вирус - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
CC0 / PublicDomainPictures /

Штамм "дельта" в ближайшее время может стать доминирующим вариантом COVID-19 в мире, заявила ВОЗ

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 12 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Штамм "дельта" в ближайшее время может стать доминирующим вариантом COVID-19 в мире, заявила на брифинге в понедельник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Вариант "дельта" на данный момент выявлен в более чем 140 странах мира. И мы знаем, что у него повышенный уровень заразности, выше, чем у других вариантов, вызывающих озабоченность. Мы ожидаем, что он станет доминирующим штаммом, который распространяется по всему миру, если еще не стал им", - сказала она.
 
Коронавирус COVID-19ВОЗВ мире
 
 
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