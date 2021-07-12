ВОЗ: штамм "дельта" в ближайшее время может стать доминирующим

"Вариант "дельта" на данный момент выявлен в более чем 140 странах мира. И мы знаем, что у него повышенный уровень заразности, выше, чем у других вариантов, вызывающих озабоченность. Мы ожидаем, что он станет доминирующим штаммом, который распространяется по всему миру, если еще не стал им", - сказала она.