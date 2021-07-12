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ВОЗ: штамм "дельта" в ближайшее время может стать доминирующим
ВОЗ: штамм "дельта" в ближайшее время может стать доминирующим - РИА Новости, 12.07.2021
ВОЗ: штамм "дельта" в ближайшее время может стать доминирующим
Штамм "дельта" в ближайшее время может стать доминирующим вариантом COVID-19 в мире, заявила на брифинге в понедельник глава технической группы подразделения... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:18
2021-07-12T19:18
2021-07-12T19:29
коронавирус covid-19
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 12 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Штамм "дельта" в ближайшее время может стать доминирующим вариантом COVID-19 в мире, заявила на брифинге в понедельник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
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коронавирус covid-19, воз, в мире
ВОЗ: штамм "дельта" в ближайшее время может стать доминирующим
19:18 12.07.2021 (обновлено: 19:29 12.07.2021)
Штамм "дельта" в ближайшее время может стать доминирующим вариантом COVID-19 в мире, заявила ВОЗ