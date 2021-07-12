https://ria.ru/20210712/voyna-1740968763.html

Путин рассказал, как на Украине пытаются переписать историю

Путин рассказал, как на Украине пытаются переписать историю - РИА Новости, 12.07.2021

Путин рассказал, как на Украине пытаются переписать историю

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине сейчас делают всё, чтобы вычеркнуть из памяти молодых поколений имена настоящих победителей в Великой... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:37

2021-07-12T17:37

2021-07-12T18:47

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине сейчас делают всё, чтобы вычеркнуть из памяти молодых поколений имена настоящих победителей в Великой Отечественной войне.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."В ранг национальных героев ставят Мазепу, который предавал всех по кругу, Петлюру, который за польское покровительство расплачивался украинскими землями, Бандеру, сотрудничавшего с нацистами. Делают всё, чтобы вычеркнуть из памяти молодых поколений имена настоящих патриотов и победителей, которыми всегда гордились на Украине", - написал Путин.

https://ria.ru/20210712/istoriya-1740978351.html

украина

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владимир путин, украина, в мире