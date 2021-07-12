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Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму
Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму - РИА Новости, 12.07.2021
Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подал документы для участия в выборах в депутаты Государственной думы от Саратовской области, сообщается в понедельник в... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:08
2021-07-12T10:08
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
саратовская область
политика
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подал документы для участия в выборах в депутаты Государственной думы от Саратовской области, сообщается в понедельник в telegram-канале "Володин. Саратов"."Вячеслав Володин сегодня подал документы в окружную избирательную комиссию на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы по Саратовскому одномандатному избирательному округу №163", - говорится в сообщении.На съезде "Единой России" стало известно, что Володин будет выдвигаться в Госдуму от саратовского 163-го одномандатного округа и также возглавит региональную группу списка по Саратовской области.
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госдума рф, единая россия, вячеслав володин, саратовская область, политика
Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму
10:08 12.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму от Саратовской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подал документы для участия в выборах в депутаты Государственной думы от Саратовской области, сообщается в понедельник в telegram-канале "Володин. Саратов".
"Вячеслав Володин сегодня подал документы в окружную избирательную комиссию на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы по Саратовскому одномандатному избирательному округу №163", - говорится в сообщении.
На съезде "Единой России" стало известно, что Володин будет выдвигаться в Госдуму от саратовского 163-го одномандатного округа и также возглавит региональную группу списка по Саратовской области.
 
Госдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинСаратовская областьПолитика
 
 
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