https://ria.ru/20210712/volodin-1740876111.html
Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму
Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму - РИА Новости, 12.07.2021
Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подал документы для участия в выборах в депутаты Государственной думы от Саратовской области, сообщается в понедельник в... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:08
2021-07-12T10:08
2021-07-12T10:08
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
саратовская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731931199_0:0:3535:1988_1920x0_80_0_0_181afe8ad8a6e21bce29c73f100e4f6c.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подал документы для участия в выборах в депутаты Государственной думы от Саратовской области, сообщается в понедельник в telegram-канале "Володин. Саратов"."Вячеслав Володин сегодня подал документы в окружную избирательную комиссию на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы по Саратовскому одномандатному избирательному округу №163", - говорится в сообщении.На съезде "Единой России" стало известно, что Володин будет выдвигаться в Госдуму от саратовского 163-го одномандатного округа и также возглавит региональную группу списка по Саратовской области.
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731931199_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_b940b7a3faca143221a8155493334578.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, единая россия, вячеслав володин, саратовская область, политика
Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму
Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму от Саратовской области