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Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму

Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму - РИА Новости, 12.07.2021

Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подал документы для участия в выборах в депутаты Государственной думы от Саратовской области, сообщается в понедельник в... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T10:08

2021-07-12T10:08

2021-07-12T10:08

госдума рф

единая россия

вячеслав володин

саратовская область

политика

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подал документы для участия в выборах в депутаты Государственной думы от Саратовской области, сообщается в понедельник в telegram-канале "Володин. Саратов"."Вячеслав Володин сегодня подал документы в окружную избирательную комиссию на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы по Саратовскому одномандатному избирательному округу №163", - говорится в сообщении.На съезде "Единой России" стало известно, что Володин будет выдвигаться в Госдуму от саратовского 163-го одномандатного округа и также возглавит региональную группу списка по Саратовской области.

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, единая россия, вячеслав володин, саратовская область, политика