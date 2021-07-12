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Мурманская область
https://ria.ru/20210712/vetropark-1740985445.html
Ветропарк в Мурманской области получит льготы
Ветропарк в Мурманской области получит льготы - РИА Новости, 12.07.2021
Ветропарк в Мурманской области получит льготы
Инвестиционному проекту "Строительство и последующая эксплуатация ветропарка "Кольская ВЭС" установленной мощностью 200,97 МВт в Кольском районе Мурманской... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:54
2021-07-12T18:54
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МУРМАНСК, 12 июл – РИА Новости. Инвестиционному проекту "Строительство и последующая эксплуатация ветропарка "Кольская ВЭС" установленной мощностью 200,97 МВт в Кольском районе Мурманской области" присвоен статус стратегического инвестиционного проекта региона, что позволит ему получить льготы на ближайшие пять лет, сообщили в министерстве информационной политики региона.Реализацией проекта занимается ООО "Энел Рус Винд Кола" – дочерняя компания ПАО "Энел Россия". Специальный инвестиционный контракт подписали в Мурманске в понедельник губернатор Андрей Чибис и глава Enel в России Стефан Звегинцов."В течение срока действия контракта ООО "Энел Рус Винд Кола" предоставляется государственная поддержка в форме льготы по налогу на имущество организаций сроком на пять лет", - говорится в сообщении."Зеленая энергия и строительство самого крупного за полярным кругом ветропарка для правительства Мурманской области имеет принципиальное значение. С одной стороны, это инвестиции, которые оцениваются в 23 миллиарда рублей, с другой – современные технологии, – отметил в этой связи Чибис.Он добавил, что власти Мурманской области рассчитывают, что ветропарк создаст "новый технологический задел" на Севере, и производство водорода, которое потенциально может сложиться на этой территории, даст новые экономические возможности.Первый камень ветропарка "Кольская ВЭС" был заложен 19 сентября 2019 года. ВЭС сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 600 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу. Ветропарк будет оснащен 57 турбинами и расположен на территории общей площадью 257 гектаров."Ветропарк "Кольская ВЭС" – по-настоящему уникальный проект. Присвоение ему статуса стратегического инвестиционного проекта Мурманской области подтверждает его особое значение как для компании, так и региона. Мы ожидаем, что меры поддержки, о которых мы сегодня договорились, облегчат реализацию проекта, что послужит на пользу энергетическому и экономическому потенциалу Мурманской области", – прокомментировал глава Enel в России Звегинцов.Кольская ВЭС станет крупнейшим объектом "зелёной" энергетики в Заполярье. ПАО "Энел Россия" входит в Группу Enel. Производственными филиалами ПАО "Энел Россия" являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность Общества составляет 5 718,7 МВт по выработке электроэнергии и 2 032 Гкал/ч по выработке тепла. После ввода в эксплуатацию Азовской ВЭС (90 МВт) ПАО "Энел Россия" продолжает реализацию еще двух проектов в сфере ветрогенерации: Кольская ВЭС (201 МВт) и Родниковская ВЭС (71 МВт).
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россия, энел россия, андрей чибис, enel , мурманск, мурманская область, экономика
Ветропарк в Мурманской области получит льготы
18:54 12.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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Ветропарк в Мурманской области получит льготы как стратегический инвестпроект

Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 12 июл – РИА Новости. Инвестиционному проекту "Строительство и последующая эксплуатация ветропарка "Кольская ВЭС" установленной мощностью 200,97 МВт в Кольском районе Мурманской области" присвоен статус стратегического инвестиционного проекта региона, что позволит ему получить льготы на ближайшие пять лет, сообщили в министерстве информационной политики региона.
Реализацией проекта занимается ООО "Энел Рус Винд Кола" – дочерняя компания ПАО "Энел Россия". Специальный инвестиционный контракт подписали в Мурманске в понедельник губернатор Андрей Чибис и глава Enel в России Стефан Звегинцов.
"В течение срока действия контракта ООО "Энел Рус Винд Кола" предоставляется государственная поддержка в форме льготы по налогу на имущество организаций сроком на пять лет", - говорится в сообщении.
"Зеленая энергия и строительство самого крупного за полярным кругом ветропарка для правительства Мурманской области имеет принципиальное значение. С одной стороны, это инвестиции, которые оцениваются в 23 миллиарда рублей, с другой – современные технологии, – отметил в этой связи Чибис.
Он добавил, что власти Мурманской области рассчитывают, что ветропарк создаст "новый технологический задел" на Севере, и производство водорода, которое потенциально может сложиться на этой территории, даст новые экономические возможности.
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Первый камень ветропарка "Кольская ВЭС" был заложен 19 сентября 2019 года. ВЭС сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 600 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу. Ветропарк будет оснащен 57 турбинами и расположен на территории общей площадью 257 гектаров.
"Ветропарк "Кольская ВЭС" – по-настоящему уникальный проект. Присвоение ему статуса стратегического инвестиционного проекта Мурманской области подтверждает его особое значение как для компании, так и региона. Мы ожидаем, что меры поддержки, о которых мы сегодня договорились, облегчат реализацию проекта, что послужит на пользу энергетическому и экономическому потенциалу Мурманской области", – прокомментировал глава Enel в России Звегинцов.
Кольская ВЭС станет крупнейшим объектом "зелёной" энергетики в Заполярье. ПАО "Энел Россия" входит в Группу Enel. Производственными филиалами ПАО "Энел Россия" являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность Общества составляет 5 718,7 МВт по выработке электроэнергии и 2 032 Гкал/ч по выработке тепла. После ввода в эксплуатацию Азовской ВЭС (90 МВт) ПАО "Энел Россия" продолжает реализацию еще двух проектов в сфере ветрогенерации: Кольская ВЭС (201 МВт) и Родниковская ВЭС (71 МВт).
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