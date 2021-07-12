Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210712/vetnam-1740972809.html
Столица Вьетнама введет строгие ограничения из-за COVID-19
Столица Вьетнама введет строгие ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2021
Столица Вьетнама введет строгие ограничения из-за COVID-19
Власти столицы Вьетнама города Ханоя снова вводят в действие с 13 июля строгие меры ограничения, включая перевод общественного питания на работу навынос и... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:57
2021-07-12T17:57
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вьетнам
ханой
хошимин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596221526_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_a9a1c3fb1077156862f71952f487dbbf.jpg
БАНГКОК, 12 июл – РИА Новости. Власти столицы Вьетнама города Ханоя снова вводят в действие с 13 июля строгие меры ограничения, включая перевод общественного питания на работу навынос и закрытие парикмахерских и салонов красоты, сообщает в понедельник новостной интернет-портал Vietnam News.Причиной введения в действие ограничений стал рост количества заболевших коронавирусной инфекцией в Ханое за счет передачи инфекции от прибывающих в столицу жителей регионов с высокой опасностью заражения и недостаточным соблюдением мер эпидемиологической безопасности жителями Ханоя, говорится в сообщении.С 13 июля закрываются все рестораны и другие заведения общепита, которые смогут теперь только продавать готовые блюда навынос, а также салоны красоты и парикмахерские, в дополнение к уже закрытым городским паркам. В городе продолжают действовать запреты на занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе в общественных местах, и запрет на собрания более 10 человек, кроме производственных помещений и школ, сообщает издание.Закрытие заведений общепита произошло всего через неделю после того, как им было разрешено открыться и обслуживать посетителей на 20% посадочных мест после предыдущего локдауна, говорится в сообщении.Медицинские власти Ханоя с 4 июля зарегистрировали 61 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 29 были связаны с кластером заражения в одной из индустриальных зон вблизи столицы, и 23 – с прибытием в Ханой жителей Хошимина, крупнейшего города страны и главного центра распространения коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210629/vetnam-1739016990.html
вьетнам
ханой
хошимин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596221526_204:301:2534:2048_1920x0_80_0_0_a80170006a58b5b6b1ab0701cbaaab31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, вьетнам, ханой, хошимин, в мире
Столица Вьетнама введет строгие ограничения из-за COVID-19
17:57 12.07.2021
 
© Sputnik / Тарас Иванов / Перейти в фотобанкПосетители на рынке новогодних сувениров и украшений для дома на центральной улице Ханоя
Посетители на рынке новогодних сувениров и украшений для дома на центральной улице Ханоя - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Sputnik / Тарас Иванов
Перейти в фотобанк

Столица Вьетнама Ханой вводит строгие ограничения из-за COVID-19

Читать ria.ru в
БАНГКОК, 12 июл – РИА Новости. Власти столицы Вьетнама города Ханоя снова вводят в действие с 13 июля строгие меры ограничения, включая перевод общественного питания на работу навынос и закрытие парикмахерских и салонов красоты, сообщает в понедельник новостной интернет-портал Vietnam News.
Причиной введения в действие ограничений стал рост количества заболевших коронавирусной инфекцией в Ханое за счет передачи инфекции от прибывающих в столицу жителей регионов с высокой опасностью заражения и недостаточным соблюдением мер эпидемиологической безопасности жителями Ханоя, говорится в сообщении.
Рыбацкие лодки в заливе острова Фукуок - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 11:45Туризм
Вьетнам готов частично открыться для российских туристов
С 13 июля закрываются все рестораны и другие заведения общепита, которые смогут теперь только продавать готовые блюда навынос, а также салоны красоты и парикмахерские, в дополнение к уже закрытым городским паркам. В городе продолжают действовать запреты на занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе в общественных местах, и запрет на собрания более 10 человек, кроме производственных помещений и школ, сообщает издание.
Закрытие заведений общепита произошло всего через неделю после того, как им было разрешено открыться и обслуживать посетителей на 20% посадочных мест после предыдущего локдауна, говорится в сообщении.
Медицинские власти Ханоя с 4 июля зарегистрировали 61 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 29 были связаны с кластером заражения в одной из индустриальных зон вблизи столицы, и 23 – с прибытием в Ханой жителей Хошимина, крупнейшего города страны и главного центра распространения коронавирусной инфекции.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВьетнамХанойХошиминВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до восьми
08:27Маск поаплодировал Рогозину за призыв к российским миллиардерам
08:23Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку"
08:12В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
Лента новостейМолния