https://ria.ru/20210712/vetnam-1740972809.html
Столица Вьетнама введет строгие ограничения из-за COVID-19
Столица Вьетнама введет строгие ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2021
Столица Вьетнама введет строгие ограничения из-за COVID-19
Власти столицы Вьетнама города Ханоя снова вводят в действие с 13 июля строгие меры ограничения, включая перевод общественного питания на работу навынос и... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:57
2021-07-12T17:57
2021-07-12T17:57
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вьетнам
ханой
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БАНГКОК, 12 июл – РИА Новости. Власти столицы Вьетнама города Ханоя снова вводят в действие с 13 июля строгие меры ограничения, включая перевод общественного питания на работу навынос и закрытие парикмахерских и салонов красоты, сообщает в понедельник новостной интернет-портал Vietnam News.Причиной введения в действие ограничений стал рост количества заболевших коронавирусной инфекцией в Ханое за счет передачи инфекции от прибывающих в столицу жителей регионов с высокой опасностью заражения и недостаточным соблюдением мер эпидемиологической безопасности жителями Ханоя, говорится в сообщении.С 13 июля закрываются все рестораны и другие заведения общепита, которые смогут теперь только продавать готовые блюда навынос, а также салоны красоты и парикмахерские, в дополнение к уже закрытым городским паркам. В городе продолжают действовать запреты на занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе в общественных местах, и запрет на собрания более 10 человек, кроме производственных помещений и школ, сообщает издание.Закрытие заведений общепита произошло всего через неделю после того, как им было разрешено открыться и обслуживать посетителей на 20% посадочных мест после предыдущего локдауна, говорится в сообщении.Медицинские власти Ханоя с 4 июля зарегистрировали 61 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 29 были связаны с кластером заражения в одной из индустриальных зон вблизи столицы, и 23 – с прибытием в Ханой жителей Хошимина, крупнейшего города страны и главного центра распространения коронавирусной инфекции.
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вьетнам
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коронавирус covid-19, вьетнам, ханой, хошимин, в мире
Столица Вьетнама введет строгие ограничения из-за COVID-19
Столица Вьетнама Ханой вводит строгие ограничения из-за COVID-19
БАНГКОК, 12 июл – РИА Новости.
Власти столицы Вьетнама
города Ханоя
снова вводят в действие с 13 июля строгие меры ограничения, включая перевод общественного питания на работу навынос и закрытие парикмахерских и салонов красоты, сообщает в понедельник новостной интернет-портал Vietnam News
.
Причиной введения в действие ограничений стал рост количества заболевших коронавирусной инфекцией в Ханое за счет передачи инфекции от прибывающих в столицу жителей регионов с высокой опасностью заражения и недостаточным соблюдением мер эпидемиологической безопасности жителями Ханоя, говорится в сообщении.
С 13 июля закрываются все рестораны и другие заведения общепита, которые смогут теперь только продавать готовые блюда навынос, а также салоны красоты и парикмахерские, в дополнение к уже закрытым городским паркам. В городе продолжают действовать запреты на занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе в общественных местах, и запрет на собрания более 10 человек, кроме производственных помещений и школ, сообщает издание.
Закрытие заведений общепита произошло всего через неделю после того, как им было разрешено открыться и обслуживать посетителей на 20% посадочных мест после предыдущего локдауна, говорится в сообщении.
Медицинские власти Ханоя с 4 июля зарегистрировали 61 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 29 были связаны с кластером заражения в одной из индустриальных зон вблизи столицы, и 23 – с прибытием в Ханой жителей Хошимина
, крупнейшего города страны и главного центра распространения коронавирусной инфекции.