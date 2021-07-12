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Эксперт дал совет, как за год разбогатеть без лишних усилий
Эксперт дал совет, как за год разбогатеть без лишних усилий - РИА Новости, 12.07.2021
Эксперт дал совет, как за год разбогатеть без лишних усилий
Гарантий того, что это произойдет, конечно, никто не даст, однако способы хорошо заработать на фондовом рынке есть. Инвесторам нужно уметь ориентироваться в... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T01:15
2021-07-12T01:15
grid capital
алексей соколов
россия
инвестиции
общество
экономика
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Гарантий того, что это произойдет, конечно, никто не даст, однако способы хорошо заработать на фондовом рынке есть. Инвесторам нужно уметь ориентироваться в рынке, анализировать ситуацию и не поддаваться лишней панике или эйфории, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер Grid Capital Алексей Соколов.Максимальная прибыль возможна для инвесторов со стартовым капиталом, например, миллион долларов. Но и для тех, у кого таких сумм нет, можно составить грамотную финансовую стратегию, предполагающую покупку акций компаний с перспективой роста. Формировать портфель лучше постепенными покупками, воздерживаясь от спекуляций — как правило, долгосрочное владение приносит большую прибыль, добавил он.
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grid capital, алексей соколов, россия, инвестиции, общество, экономика

Эксперт дал совет, как за год разбогатеть без лишних усилий

01:15 12.07.2021
 
© Fotolia / Tomasz ZajdaМужчина убирает кошелек
Мужчина убирает кошелек - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Fotolia / Tomasz Zajda
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Гарантий того, что это произойдет, конечно, никто не даст, однако способы хорошо заработать на фондовом рынке есть. Инвесторам нужно уметь ориентироваться в рынке, анализировать ситуацию и не поддаваться лишней панике или эйфории, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер Grid Capital Алексей Соколов.
Максимальная прибыль возможна для инвесторов со стартовым капиталом, например, миллион долларов. Но и для тех, у кого таких сумм нет, можно составить грамотную финансовую стратегию, предполагающую покупку акций компаний с перспективой роста.
“При этом, важно понимать, что их бумаги имеют драйверы для роста, но на этот процесс может уйти не один год”, — указал эксперт.
Формировать портфель лучше постепенными покупками, воздерживаясь от спекуляций — как правило, долгосрочное владение приносит большую прибыль, добавил он.
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 02:17
Финансист научил, как без хлопот получить двойной доход
 
Grid CapitalАлексей СоколовРоссияИнвестицииОбществоЭкономика
 
 
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