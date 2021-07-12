https://ria.ru/20210712/upravlenie-1740964210.html

Путин заявил о прямом внешнем управлении Украиной

Путин заявил о прямом внешнем управлении Украиной - РИА Новости, 12.07.2021

Путин заявил о прямом внешнем управлении Украиной

На Украине идет милитаризация, наряду с этим - прямое внешнее управление, включая надзор за органами власти и вооруженными силами, говорится в статье президента РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:20

2021-07-12T17:20

2021-07-12T18:04

нато

владимир путин

в мире

украина

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. На Украине идет милитаризация, наряду с этим - прямое внешнее управление, включая надзор за органами власти и вооруженными силами, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля."Что и происходит на практике. Прежде всего – это создание в украинском обществе атмосферы страха, агрессивная рито­рика, потакание неонацистам, мили­таризация страны. Наряду с этим – не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинс­кими орга­нами власти, спецслужбами и вооруженными силами, военное "освоение" территории Украины, развер­тывание инфра­ст­руктуры НАТО", - говорится в статье.

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html

украина

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2021

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нато, владимир путин, в мире, украина