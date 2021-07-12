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Путин заявил о прямом внешнем управлении Украиной
Путин заявил о прямом внешнем управлении Украиной - РИА Новости, 12.07.2021
Путин заявил о прямом внешнем управлении Украиной
На Украине идет милитаризация, наряду с этим - прямое внешнее управление, включая надзор за органами власти и вооруженными силами, говорится в статье президента РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:20
2021-07-12T18:04
нато
владимир путин
в мире
украина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. На Украине идет милитаризация, наряду с этим - прямое внешнее управление, включая надзор за органами власти и вооруженными силами, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля."Что и происходит на практике. Прежде всего – это создание в украинском обществе атмосферы страха, агрессивная рито­рика, потакание неонацистам, мили­таризация страны. Наряду с этим – не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинс­кими орга­нами власти, спецслужбами и вооруженными силами, военное "освоение" территории Украины, развер­тывание инфра­ст­руктуры НАТО", - говорится в статье.
https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html
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нато, владимир путин, в мире, украина
Путин заявил о прямом внешнем управлении Украиной
17:20 12.07.2021 (обновлено: 18:04 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Кемеровского президентского кадетского училища
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Кемеровского президентского кадетского училища - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин: на Украине идет прямое внешнее управление, включая надзор за органами власти и ВС

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. На Украине идет милитаризация, наряду с этим - прямое внешнее управление, включая надзор за органами власти и вооруженными силами, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.
"Что и происходит на практике. Прежде всего – это создание в украинском обществе атмосферы страха, агрессивная рито­рика, потакание неонацистам, мили­таризация страны. Наряду с этим – не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинс­кими орга­нами власти, спецслужбами и вооруженными силами, военное "освоение" территории Украины, развер­тывание инфра­ст­руктуры НАТО", - говорится в статье.
Президент Украины Владимир Зеленский на учениях Объединенные усилия – 2020, которые Украина проводит в статусе члена Программы расширенных возможностей НАТО - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 08:00
Пока Украину не берут в НАТО, оружием против России будет дезинформация
 
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