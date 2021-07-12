https://ria.ru/20210712/ukraina-1740993208.html

Эксперт подсчитал потери Украины из-за разрыва связей с Россией

Эксперт подсчитал потери Украины из-за разрыва связей с Россией - РИА Новости, 12.07.2021

Эксперт подсчитал потери Украины из-за разрыва связей с Россией

Украина потеряла 2% ВВП из-за разрыва экономических связей с Россией, заявил РИА Новости украинский экономический эксперт Александр Охрименко. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T19:56

2021-07-12T19:56

2021-07-12T19:56

россия

александр охрименко

верховная рада украины

владимир зеленский

владимир путин

москва

киев

экономика

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КИЕВ, 12 июл – РИА Новости. Украина потеряла 2% ВВП из-за разрыва экономических связей с Россией, заявил РИА Новости украинский экономический эксперт Александр Охрименко.Президент России Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля заявил, что при сохранении экономических связей между РФ и Украиной положительный эффект для Киева исчислялся бы десятками миллиардов долларов. Путин считает, что РФ и Украина - естественные, взаимодополняющие друг друга экономические партнёры, эта связь способна усиливать конкурентные преимущества."Если взять внешнюю торговлю и посчитать, сколько Украина не дополучила, начиная с 2014 года, то выходит порядка 50 миллиардов долларов из-за разрыва торговых связей с РФ. Есть также приблизительные расчёты, что Украина потеряла 2% ВВП от разрыва экономических связей с Россией", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости в понедельник.По словам Охрименко, была надежда, что экономические связи между странами могут быть восстановлены после избрания президентом Владимира Зеленского."Была надежда, что хотя бы что-то начнут восстанавливать, но мы видим, что президент Зеленский у власти третий год и ничего не меняется. Поэтому здесь можно сделать один вывод: пока в Украине не будет прагматичного президента, экономические связи не будут восстанавливаться", - сказал эксперт. Он отметил, что с начала года экспорт Украины в РФ упал почти на 45%, и он будет падать дальше."Сегодня политика власти - максимальный разрыв всех связей с Россией. Фактически каждый месяц Украина приостанавливает действие тех или иных соглашений", - добавил Охрименко.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210710/ukraina-1740638559.html

https://ria.ru/20210618/ukraina-1737443314.html

https://ria.ru/20210527/elektroenergiya-1734327264.html

россия

москва

киев

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россия, александр охрименко, верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, москва, киев, экономика