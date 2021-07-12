Эксперт подсчитал потери Украины из-за разрыва связей с Россией
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Эксперт Охрименко рассказал, сколько потеряла Украина из-за разрыва связей с Россией
КИЕВ, 12 июл – РИА Новости. Украина потеряла 2% ВВП из-за разрыва экономических связей с Россией, заявил РИА Новости украинский экономический эксперт Александр Охрименко.
Президент России Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля заявил, что при сохранении экономических связей между РФ и Украиной положительный эффект для Киева исчислялся бы десятками миллиардов долларов. Путин считает, что РФ и Украина - естественные, взаимодополняющие друг друга экономические партнёры, эта связь способна усиливать конкурентные преимущества.
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"Если взять внешнюю торговлю и посчитать, сколько Украина не дополучила, начиная с 2014 года, то выходит порядка 50 миллиардов долларов из-за разрыва торговых связей с РФ. Есть также приблизительные расчёты, что Украина потеряла 2% ВВП от разрыва экономических связей с Россией", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости в понедельник.
По словам Охрименко, была надежда, что экономические связи между странами могут быть восстановлены после избрания президентом Владимира Зеленского.
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"Была надежда, что хотя бы что-то начнут восстанавливать, но мы видим, что президент Зеленский у власти третий год и ничего не меняется. Поэтому здесь можно сделать один вывод: пока в Украине не будет прагматичного президента, экономические связи не будут восстанавливаться", - сказал эксперт. Он отметил, что с начала года экспорт Украины в РФ упал почти на 45%, и он будет падать дальше.
"Сегодня политика власти - максимальный разрыв всех связей с Россией. Фактически каждый месяц Украина приостанавливает действие тех или иных соглашений", - добавил Охрименко.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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