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Эксперт подсчитал потери Украины из-за разрыва связей с Россией
Эксперт подсчитал потери Украины из-за разрыва связей с Россией - РИА Новости, 12.07.2021
Эксперт подсчитал потери Украины из-за разрыва связей с Россией
Украина потеряла 2% ВВП из-за разрыва экономических связей с Россией, заявил РИА Новости украинский экономический эксперт Александр Охрименко. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:56
2021-07-12T19:56
россия
александр охрименко
верховная рада украины
владимир зеленский
владимир путин
москва
киев
экономика
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КИЕВ, 12 июл – РИА Новости. Украина потеряла 2% ВВП из-за разрыва экономических связей с Россией, заявил РИА Новости украинский экономический эксперт Александр Охрименко.Президент России Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля заявил, что при сохранении экономических связей между РФ и Украиной положительный эффект для Киева исчислялся бы десятками миллиардов долларов. Путин считает, что РФ и Украина - естественные, взаимодополняющие друг друга экономические партнёры, эта связь способна усиливать конкурентные преимущества."Если взять внешнюю торговлю и посчитать, сколько Украина не дополучила, начиная с 2014 года, то выходит порядка 50 миллиардов долларов из-за разрыва торговых связей с РФ. Есть также приблизительные расчёты, что Украина потеряла 2% ВВП от разрыва экономических связей с Россией", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости в понедельник.По словам Охрименко, была надежда, что экономические связи между странами могут быть восстановлены после избрания президентом Владимира Зеленского."Была надежда, что хотя бы что-то начнут восстанавливать, но мы видим, что президент Зеленский у власти третий год и ничего не меняется. Поэтому здесь можно сделать один вывод: пока в Украине не будет прагматичного президента, экономические связи не будут восстанавливаться", - сказал эксперт. Он отметил, что с начала года экспорт Украины в РФ упал почти на 45%, и он будет падать дальше."Сегодня политика власти - максимальный разрыв всех связей с Россией. Фактически каждый месяц Украина приостанавливает действие тех или иных соглашений", - добавил Охрименко.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210710/ukraina-1740638559.html
https://ria.ru/20210618/ukraina-1737443314.html
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россия, александр охрименко, верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, москва, киев, экономика
Эксперт подсчитал потери Украины из-за разрыва связей с Россией
19:56 12.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкДосмотр автомобилей на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Досмотр автомобилей на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Эксперт Охрименко рассказал, сколько потеряла Украина из-за разрыва связей с Россией

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КИЕВ, 12 июл – РИА Новости. Украина потеряла 2% ВВП из-за разрыва экономических связей с Россией, заявил РИА Новости украинский экономический эксперт Александр Охрименко.
Президент России Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля заявил, что при сохранении экономических связей между РФ и Украиной положительный эффект для Киева исчислялся бы десятками миллиардов долларов. Путин считает, что РФ и Украина - естественные, взаимодополняющие друг друга экономические партнёры, эта связь способна усиливать конкурентные преимущества.
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"Если взять внешнюю торговлю и посчитать, сколько Украина не дополучила, начиная с 2014 года, то выходит порядка 50 миллиардов долларов из-за разрыва торговых связей с РФ. Есть также приблизительные расчёты, что Украина потеряла 2% ВВП от разрыва экономических связей с Россией", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости в понедельник.
По словам Охрименко, была надежда, что экономические связи между странами могут быть восстановлены после избрания президентом Владимира Зеленского.
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"Была надежда, что хотя бы что-то начнут восстанавливать, но мы видим, что президент Зеленский у власти третий год и ничего не меняется. Поэтому здесь можно сделать один вывод: пока в Украине не будет прагматичного президента, экономические связи не будут восстанавливаться", - сказал эксперт. Он отметил, что с начала года экспорт Украины в РФ упал почти на 45%, и он будет падать дальше.
"Сегодня политика власти - максимальный разрыв всех связей с Россией. Фактически каждый месяц Украина приостанавливает действие тех или иных соглашений", - добавил Охрименко.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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РоссияАлександр ОхрименкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваКиевЭкономика
 
 
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