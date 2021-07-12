https://ria.ru/20210712/ukraina-1740978098.html

Путин заявил о принудительной смене национальной идентичности на Украине

Путин заявил о принудительной смене национальной идентичности на Украине - РИА Новости, 12.07.2021

Путин заявил о принудительной смене национальной идентичности на Украине

Президент России Владимир Путин отметил, что на Украине сегодня речь идет о принудительной смене национальной идентичности. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T18:24

2021-07-12T18:24

2021-07-12T18:27

владимир путин

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740306229_0:52:3197:1850_1920x0_80_0_0_ae83ce7f3bacfc00ccbd1d0ca836040f.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что на Украине сегодня речь идет о принудительной смене национальной идентичности.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."На Украине сегодня ситуация совершенно другая, поскольку речь идет о прину­дительной смене идентич­ности", - говорится в статье.Определение национальной принадлежности, особенно в смешанных семьях – право каждого человека, свободного в своем выборе, отметил президент России Владимир Путин."Может прозвучать аргумент: раз вы говорите о единой большой нации, триедином народе, то какая разница, кем люди себя считают – русскими, укра­инцами или белорусами. Полностью с этим согласен. Тем более что определение национальной принад­лежности, особенно в смешанных семьях – это право каждого человека, свободного в своем выборе", - написал Путин.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740975661.html

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740963733.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, украина, в мире