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Путин заявил о принудительной смене национальной идентичности на Украине
Путин заявил о принудительной смене национальной идентичности на Украине - РИА Новости, 12.07.2021
Путин заявил о принудительной смене национальной идентичности на Украине
Президент России Владимир Путин отметил, что на Украине сегодня речь идет о принудительной смене национальной идентичности. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:24
2021-07-12T18:24
2021-07-12T18:27
владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что на Украине сегодня речь идет о принудительной смене национальной идентичности.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."На Украине сегодня ситуация совершенно другая, поскольку речь идет о принудительной смене идентичности", - говорится в статье.Определение национальной принадлежности, особенно в смешанных семьях – право каждого человека, свободного в своем выборе, отметил президент России Владимир Путин."Может прозвучать аргумент: раз вы говорите о единой большой нации, триедином народе, то какая разница, кем люди себя считают – русскими, украинцами или белорусами. Полностью с этим согласен. Тем более что определение национальной принадлежности, особенно в смешанных семьях – это право каждого человека, свободного в своем выборе", - написал Путин.
https://ria.ru/20210712/ukraina-1740975661.html
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владимир путин, украина, в мире
Путин заявил о принудительной смене национальной идентичности на Украине
18:24 12.07.2021 (обновлено: 18:27 12.07.2021)
Путин заявил, что на Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
отметил, что на Украине
сегодня речь идет о принудительной смене национальной идентичности.
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля
.
"На Украине сегодня ситуация совершенно другая, поскольку речь идет о принудительной смене идентичности", - говорится в статье.
Определение национальной принадлежности, особенно в смешанных семьях – право каждого человека, свободного в своем выборе, отметил президент России Владимир Путин.
"Может прозвучать аргумент: раз вы говорите о единой большой нации, триедином народе, то какая разница, кем люди себя считают – русскими, украинцами или белорусами. Полностью с этим согласен. Тем более что определение национальной принадлежности, особенно в смешанных семьях – это право каждого человека, свободного в своем выборе", - написал Путин.