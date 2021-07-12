https://ria.ru/20210712/ukraina-1740972095.html
Путин высказался о становлении Украины
Путин высказался о становлении Украины - РИА Новости, 12.07.2021
Путин высказался о становлении Украины
Президент России Владимир Путин об историческом становлении Украины: хотите создать собственное государство - пожалуйста, но уходите с тем, с чем пришли. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:55
2021-07-12T17:55
2021-07-12T17:55
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин об историческом становлении Украины: хотите создать собственное государство - пожалуйста, но уходите с тем, с чем пришли.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях? Напомню здесь оценку, которую дал один из самых ярких политических деятелей новой России, первый мэр Санкт-Петербурга А. Собчак.... он... высказал следующее мнение: республики-учредители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание. Другими словами – уходите с тем, с чем пришли", - говорится в статье.
https://ria.ru/20210712/putin-1740963934.html
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россия, владимир путин, санкт-петербург, украина, в мире
Путин высказался о становлении Украины
Путин о становлении Украины: хотите создать страну — пожалуйста, но уходите с тем, с чем пришли