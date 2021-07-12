https://ria.ru/20210712/ukraina-1740970935.html

Путин заявил, что Украину хотят превратить в "плацдарм против России"

Путин заявил, что Украину хотят превратить в "плацдарм против России" - РИА Новости, 12.07.2021

Путин заявил, что Украину хотят превратить в "плацдарм против России"

Президент России Владимир Путин заявил, что Украину шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру с целью превратить страну в барьер между Европой и РФ, РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:48

2021-07-12T17:48

2021-07-12T18:49

владимир путин

европа

в мире

россия

украина

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Украину шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру с целью превратить страну в барьер между Европой и РФ, в "плацдарм против РФ".Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой - превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России", - говорится в статье.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740978098.html

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россия

украина

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владимир путин, европа, в мире, россия, украина