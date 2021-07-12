https://ria.ru/20210712/ukraina-1740970935.html
Путин заявил, что Украину хотят превратить в "плацдарм против России"
Путин заявил, что Украину хотят превратить в "плацдарм против России" - РИА Новости, 12.07.2021
Путин заявил, что Украину хотят превратить в "плацдарм против России"
Президент России Владимир Путин заявил, что Украину шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру с целью превратить страну в барьер между Европой и РФ, РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:48
2021-07-12T17:48
2021-07-12T18:49
владимир путин
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украина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Украину шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру с целью превратить страну в барьер между Европой и РФ, в "плацдарм против РФ".Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой - превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России", - говорится в статье.
https://ria.ru/20210712/ukraina-1740978098.html
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владимир путин, европа, в мире, россия, украина
Путин заявил, что Украину хотят превратить в "плацдарм против России"
17:48 12.07.2021 (обновлено: 18:49 12.07.2021)
Путин заявил, что Украину хотят превратить в барьер между Европой и Россией