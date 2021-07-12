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Путин заявил, что на Украине "торгуют русофобией"
Путин заявил, что на Украине "торгуют русофобией" - РИА Новости, 12.07.2021
Путин заявил, что на Украине "торгуют русофобией"
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в Киеве периодически заявляют о полной приверженности "Минску", но не намерены обсуждать ни особый статус... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:44
2021-07-12T17:44
2021-07-12T18:57
владимир путин
в мире
украина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в Киеве периодически заявляют о полной приверженности "Минску", но не намерены обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для людей.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."В ходе официальных переговоров, особенно после "одергивания" со стороны западных партнеров, представители Украины периодически заявляют о "полной приверженности" Минским соглашениям, на деле же руководствуются позицией об их "неприемлемости". Не намерены всерьез обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для живущих здесь людей. Предпочитают эксплуатировать образ "жертвы внешней агрессии" и торговать русофобией. Устраивают кровавые провокации в Донбассе. Словом, любыми способами привлекают к себе внимание внешних покровителей и хозяев", - написал Путин.
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владимир путин, в мире, украина
Путин заявил, что на Украине "торгуют русофобией"
17:44 12.07.2021 (обновлено: 18:57 12.07.2021)
Путин заявил, что Киев не намерен обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для людей