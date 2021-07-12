https://ria.ru/20210712/ukraina-1740968095.html

Вместе Россия и Украина всегда будут многократно сильнее, считает Путин

Вместе Россия и Украина всегда будут многократно сильнее, считает Путин - РИА Новости, 12.07.2021

Вместе Россия и Украина всегда будут многократно сильнее, считает Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, вместе Россия и Украина всегда были и будут многократно сильнее и успешнее, потому что это один народ. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:35

2021-07-12T17:35

2021-07-12T18:37

россия

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, вместе Россия и Украина всегда были и будут многократно сильнее и успешнее, потому что это один народ.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передается из поколения в поколение. Оно - в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих мил­лионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем много­кратно сильнее и успешнее. Ведь мы - один народ", - написал он.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740978098.html

россия

украина

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россия, владимир путин, украина, в мире