https://ria.ru/20210712/ukraina-1740966864.html
Путин: подлинная суверенность Украины возможна в партнерстве с Россией
Путин: подлинная суверенность Украины возможна в партнерстве с Россией - РИА Новости, 12.07.2021
Путин: подлинная суверенность Украины возможна в партнерстве с Россией
Президент России Владимир Путин отметил, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с РФ. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:30
2021-07-12T17:30
2021-07-12T18:15
россия
владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с РФ.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Убежден, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией", - говорится в статье.
https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html
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россия, владимир путин, украина, в мире
Путин: подлинная суверенность Украины возможна в партнерстве с Россией
17:30 12.07.2021 (обновлено: 18:15 12.07.2021)
Путин заявил, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией