https://ria.ru/20210712/ukraina-1740966864.html

Путин: подлинная суверенность Украины возможна в партнерстве с Россией

Путин: подлинная суверенность Украины возможна в партнерстве с Россией - РИА Новости, 12.07.2021

Путин: подлинная суверенность Украины возможна в партнерстве с Россией

Президент России Владимир Путин отметил, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с РФ. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:30

2021-07-12T17:30

2021-07-12T18:15

россия

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с РФ.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Убежден, что подлинная суверенность Украины воз­можна именно в партнерстве с Россией", - говорится в статье.

https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html

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россия, владимир путин, украина, в мире