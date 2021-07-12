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На Украине начались военные учения Cossack Mace
На Украине начались военные учения Cossack Mace - РИА Новости, 12.07.2021
На Украине начались военные учения Cossack Mace
Украино-британские военные учения Cossack Mace – 2021 (Казацкая Булава) начались на Украине, в них примут участие около 2 тысяч военнослужащих из пяти стран,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:33
2021-07-12T11:33
николаевская область
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КИЕВ, 12 июл – РИА Новости. Украино-британские военные учения Cossack Mace – 2021 (Казацкая Булава) начались на Украине, в них примут участие около 2 тысяч военнослужащих из пяти стран, сообщила в понедельник пресс-служба генштаба украинских вооруженных сил."На базе межвидового центра подготовки военных частей и подразделений 12 июля начинаются международные украино-британские военные учения "Казацкая Булава"… Участие в учениях будут принимать около 2 тысяч военнослужащих и более 300 единиц военной техники с из пяти стран-партнеров. Страны-участницы учений: Украина, Великобритания, Канада, США, Королевство Швеция", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.По данным пресс-службы, учения будут приходить до 24 июля в Николаевской области.
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николаевская область, великобритания, сша, украина, в мире
На Украине начались военные учения Cossack Mace
11:33 12.07.2021
 
© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin QuaidУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid

На Украине начались военные учения Cossack Mace с участием пяти стран

Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 июл – РИА Новости. Украино-британские военные учения Cossack Mace – 2021 (Казацкая Булава) начались на Украине, в них примут участие около 2 тысяч военнослужащих из пяти стран, сообщила в понедельник пресс-служба генштаба украинских вооруженных сил.
"На базе межвидового центра подготовки военных частей и подразделений 12 июля начинаются международные украино-британские военные учения "Казацкая Булава"… Участие в учениях будут принимать около 2 тысяч военнослужащих и более 300 единиц военной техники с из пяти стран-партнеров. Страны-участницы учений: Украина, Великобритания, Канада, США, Королевство Швеция", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
По данным пресс-службы, учения будут приходить до 24 июля в Николаевской области.
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