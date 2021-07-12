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Эксперт рассказал об указателе, украденном американским дипломатом
Эксперт рассказал об указателе, украденном американским дипломатом - РИА Новости, 12.07.2021
Эксперт рассказал об указателе, украденном американским дипломатом
Указатели для перевода стрелок на железнодорожных путях на станции Осташков, один из которых, как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:41
2021-07-12T16:41
2021-07-12T16:41
россия
мария захарова
осташков
сша
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Указатели для перевода стрелок на железнодорожных путях на станции Осташков, один из которых, как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, похитил сотрудник посольства США, являются историческими, на основной сети железных дорог такие уже не применяют, пояснил РИА Новости президент Института исследований проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин.Захарова в понедельник сообщила, что сотрудник посольства США похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков в Тверской области, подвергнув тем самым жизнь пассажиров потенциальной угрозе. После этого дипмиссия отправила его на родину, но иммунитет не сняла."На станции Осташков находятся исторические стрелочные переводы. Это музейная железная дорога. На основной сети железных дорог указатели давно не применяются", - рассказал Иванкин.Он объяснил, что сам стрелочный перевод - это базовая конструкция железных дорог, которая обеспечивает переход поезда с одного пути на другой. Без этого устройства поезда не могут разъехаться или обогнать друг друга. Указатель - это часть стрелочного перевода, указывающая, в каком положении находится стрелочный перевод (прямо или на боковой путь). По словам эксперта, на безопасность движения в сегодняшних условиях отсутствие указателя не влияет."А ниже указателя расположено тяговое устройство, которое обеспечивает перевод и прилегание рельсов для перевода колёс с одного пути на другой. Без него поезд сойдёт с рельсов", - пояснил Иванкин.
https://ria.ru/20210712/ukazatel-1740950854.html
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россия, мария захарова, осташков, сша, происшествия
Эксперт рассказал об указателе, украденном американским дипломатом
Президент ИИЖД Иванкин рассказал об указателе, украденном американским дипломатом