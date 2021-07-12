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Опубликовано видео кражи железнодорожной стрелки американским дипломатом
Опубликовано видео кражи железнодорожной стрелки американским дипломатом - РИА Новости, 12.07.2021
Опубликовано видео кражи железнодорожной стрелки американским дипломатом
В Сети появилось видео, на котором сотрудник американского посольства снимает указатель на железной дороге, материал опубликовал телеканал НТВ. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:18
2021-07-12T17:22
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
тверская область
сша
происшествия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором сотрудник американского посольства снимает указатель на железной дороге, материал опубликовал телеканал НТВ.На кадрах видно, как мужчина отсоединил устройство, бросил его рядом с путями, но затем все-таки поднял и унес с собой, уходя в лес.По данным СМИ, это был американский дипломат Паркер Уилсон.Как ранее рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, инцидент произошел на железнодорожной станции "Осташков" в Тверской области. Полиция с помощью камер установила, что некий мужчина снял указатель и положил его в багажник автомобиля с дипломатическими номерами.В тот же день сотрудники ДПС остановили за нарушение правил ПДД машину, за рулем которой был сотрудник посольства США, по всем параметрам подходящий под ориентировки.В МИД добавили, что, несмотря на курьезность ситуации, американский дипломат подверг опасности жизни пассажиров поездов.Впоследствии дипломатическое представительство отправило своего сотрудника обратно в США.
https://ria.ru/20210712/ukazatel-1740956059.html
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тверская область
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), тверская область, сша, происшествия
Опубликовано видео кражи железнодорожной стрелки американским дипломатом
16:18 12.07.2021 (обновлено: 17:22 12.07.2021)
 

Опубликовано видео кражи железнодорожной стрелки американским дипломатом в Тверской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором сотрудник американского посольства снимает указатель на железной дороге, материал опубликовал телеканал НТВ.
На кадрах видно, как мужчина отсоединил устройство, бросил его рядом с путями, но затем все-таки поднял и унес с собой, уходя в лес.
По данным СМИ, это был американский дипломат Паркер Уилсон.
Как ранее рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, инцидент произошел на железнодорожной станции "Осташков" в Тверской области. Полиция с помощью камер установила, что некий мужчина снял указатель и положил его в багажник автомобиля с дипломатическими номерами.
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Эксперт рассказал об указателе, украденном американским дипломатом
В тот же день сотрудники ДПС остановили за нарушение правил ПДД машину, за рулем которой был сотрудник посольства США, по всем параметрам подходящий под ориентировки.
В МИД добавили, что, несмотря на курьезность ситуации, американский дипломат подверг опасности жизни пассажиров поездов.
Впоследствии дипломатическое представительство отправило своего сотрудника обратно в США.
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