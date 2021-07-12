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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20210712/tyurma-1740882759.html
"Страхи/Ошибки". Боюсь, люди узнают, что я сидел
"Страхи/Ошибки". Боюсь, люди узнают, что я сидел - РИА Новости, 12.07.2021
"Страхи/Ошибки". Боюсь, люди узнают, что я сидел
"Раньше я думал, что жить честно невозможно". Люди, которые меняют образ жизни после "срока" часто боятся рассказать о своем прошлом - работодатели не трудоустраивают, а общество относится настороженно. Стоит ли говорить о своей судимости? С другой стороны, стоит ли окружающим верить бывшему заключенному?
2021-07-12T12:00
2021-07-12T12:00
страхи/ошибки
подкаст
психология
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"Страхи/Ошибки". Боюсь, люди узнают, что я сидел
"Раньше я думал, что жить честно невозможно". Люди, которые меняют образ жизни после "срока" часто боятся рассказать о своем прошлом - работодатели не трудоустраивают, а общество относится настороженно. Стоит ли говорить о своей судимости? С другой стороны, стоит ли окружающим верить бывшему заключенному?
audio/mpeg
"Страхи/Ошибки". Боюсь, люди узнают, что я сидел
"Раньше я думал, что жить честно невозможно". Люди, которые меняют образ жизни после "срока" часто боятся рассказать о своем прошлом - работодатели не трудоустраивают, а общество относится настороженно. Стоит ли говорить о своей судимости? С другой стороны, стоит ли окружающим верить бывшему заключенному?
audio/mpeg
Историю Вячеслава, который отсидел в тюрьме, прошел реабилитационный центр и 4 года ведёт новую жизнь разбираем с директором фонда "Диакония", врачом-наркологом Еленой Рыдалевской и лайф-коучем, кандидатом медицинских наук, врачом-психиатром, психотерапевтом Ильей Пучковым.01:20 "В мыслях, в тюрьме все было романтично и прекрасно"04:50 "На свободе я понял, что не умею жить по-другому"05:50 "Все было хорошо, до тех пор, пока я не пригласил друзей из своей прошлой жизни"08:05 Как удалось прервать порочный круг?14:25 История Вячеслава - это исключение или правило?19:00 Как бывшему заключенному говорить о своем прошлом?21:30 Как правильно относиться к своему опытуПриглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, психология

"Страхи/Ошибки". Боюсь, люди узнают, что я сидел

12:00 12.07.2021
 
Страхи/Ошибки
"Страхи/Ошибки". Боюсь, люди узнают, что я сидел
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
"Раньше я думал, что жить честно невозможно". Люди, которые меняют образ жизни после "срока" часто боятся рассказать о своем прошлом - работодатели не трудоустраивают, а общество относится настороженно. Стоит ли говорить о своей судимости? С другой стороны, стоит ли окружающим верить бывшему заключенному?
Историю Вячеслава, который отсидел в тюрьме, прошел реабилитационный центр и 4 года ведёт новую жизнь разбираем с директором фонда "Диакония", врачом-наркологом Еленой Рыдалевской и лайф-коучем, кандидатом медицинских наук, врачом-психиатром, психотерапевтом Ильей Пучковым.
01:20 "В мыслях, в тюрьме все было романтично и прекрасно"
04:50 "На свободе я понял, что не умею жить по-другому"
05:50 "Все было хорошо, до тех пор, пока я не пригласил друзей из своей прошлой жизни"
08:05 Как удалось прервать порочный круг?
14:25 История Вячеслава - это исключение или правило?
19:00 Как бывшему заключенному говорить о своем прошлом?
21:30 Как правильно относиться к своему опыту
Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Страхи/ОшибкиПодкастПсихология
 
 
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