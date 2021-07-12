https://ria.ru/20210712/tyurma-1740882759.html

"Страхи/Ошибки". Боюсь, люди узнают, что я сидел

"Страхи/Ошибки". Боюсь, люди узнают, что я сидел - РИА Новости, 12.07.2021

"Страхи/Ошибки". Боюсь, люди узнают, что я сидел

"Раньше я думал, что жить честно невозможно". Люди, которые меняют образ жизни после "срока" часто боятся рассказать о своем прошлом - работодатели не трудоустраивают, а общество относится настороженно. Стоит ли говорить о своей судимости? С другой стороны, стоит ли окружающим верить бывшему заключенному?

2021-07-12T12:00

2021-07-12T12:00

2021-07-12T12:00

страхи/ошибки

подкаст

психология

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"Страхи/Ошибки". Боюсь, люди узнают, что я сидел "Раньше я думал, что жить честно невозможно". Люди, которые меняют образ жизни после "срока" часто боятся рассказать о своем прошлом - работодатели не трудоустраивают, а общество относится настороженно. Стоит ли говорить о своей судимости? С другой стороны, стоит ли окружающим верить бывшему заключенному? audio/mpeg

"Страхи/Ошибки". Боюсь, люди узнают, что я сидел "Раньше я думал, что жить честно невозможно". Люди, которые меняют образ жизни после "срока" часто боятся рассказать о своем прошлом - работодатели не трудоустраивают, а общество относится настороженно. Стоит ли говорить о своей судимости? С другой стороны, стоит ли окружающим верить бывшему заключенному? audio/mpeg

Историю Вячеслава, который отсидел в тюрьме, прошел реабилитационный центр и 4 года ведёт новую жизнь разбираем с директором фонда "Диакония", врачом-наркологом Еленой Рыдалевской и лайф-коучем, кандидатом медицинских наук, врачом-психиатром, психотерапевтом Ильей Пучковым.01:20 "В мыслях, в тюрьме все было романтично и прекрасно"04:50 "На свободе я понял, что не умею жить по-другому"05:50 "Все было хорошо, до тех пор, пока я не пригласил друзей из своей прошлой жизни"08:05 Как удалось прервать порочный круг?14:25 История Вячеслава - это исключение или правило?19:00 Как бывшему заключенному говорить о своем прошлом?21:30 Как правильно относиться к своему опытуПриглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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