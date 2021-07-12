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В Стамбуле задержали мужчин, танцевавших на стене армянского храма
В Стамбуле задержали мужчин, танцевавших на стене армянского храма - РИА Новости, 12.07.2021
В Стамбуле задержали мужчин, танцевавших на стене армянского храма
В Стамбуле задержали мужчин, устроивших танцы на стене армянской церкви "Сурб Такавор" в районе Кадыкёй, сообщает администрация города. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:40
2021-07-12T11:40
2021-07-12T13:29
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АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. В Стамбуле задержали мужчин, устроивших танцы на стене армянской церкви "Сурб Такавор" в районе Кадыкёй, сообщает администрация города.Видео, на котором два нетрезвых человека танцуют вокруг креста, появилось в соцсетях. Как писали местные СМИ, минувшей ночью группа молодежи устроила танцы около храма, а затем двое из них забрались на стену. "Три гражданина, участвовавшие в этом акте, задержаны у себя дома. Начато расследование. Мы осуждаем это отвратительное поведение, проявленное по отношению к святым местам", — говорится в сообщении администрации.Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик осудил танцевавших."Такие акции, нацеленные на мечети, церкви, синагоги, являются неуважением ко всем, мы расцениваем их как провокации", — написал он в Twitter.
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религия, стамбул, омер челик, турция, в мире
В Стамбуле задержали мужчин, танцевавших на стене армянского храма
11:40 12.07.2021 (обновлено: 13:29 12.07.2021)
В Стамбуле задержали мужчин, танцевавших на стене армянской церкви "Сурб Такавор"