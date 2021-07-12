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Читатели Fox News уличили США в цинизме после обвинений в адрес России
Читатели Fox News уличили США в цинизме после обвинений в адрес России - РИА Новости, 12.07.2021
Читатели Fox News уличили США в цинизме после обвинений в адрес России
Читатели Fox News жестко раскритиковали бывшего главу Госдепа Майка Помпео после требования прекратить кибератаки, которые якобы совершает Россия против... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T09:42
2021-07-12T14:37
россия
майк помпео
джо байден
владимир путин
африка
китай
сша
политика
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Читатели Fox News жестко раскритиковали бывшего главу Госдепа Майка Помпео после требования прекратить кибератаки, которые якобы совершает Россия против инфраструктурных объектов США. Так, комментаторы считают, что Америка проявляет "абсолютный цинизм", так как сами США — одни из самых главных киберпреступников в мире.Некоторые пользователи сошлись во мнении, что американские власти видят угрозу не там, где надо."Страна, за которой необходимо пристально следить, — это Китай. Он уже раскинул свои щупальца по всей южной части Тихого океана, в Африке и обеих Америках", — заявил читатель под ником Canadianlovesusa.Однако главным виновником читатели признали президента США Джо Байдена.Ранее Майк Помпео заявил, что президент России "видит слабость" в позиции Джо Байдена по вопросам кибербезопасности. По мнению Помпео, Вашингтону следует пригрозить Москве "серьезными последствиями" в случае нападения хакеров на американские объекты. При этом экс-секретарь Госдепа уверен, что за кибератаками стоит якобы именно российская сторона.До этого у лидеров России и США состоялся телефонный разговор, в рамках которого были затронуты ситуация в Сирии, проблемы киберпреступности и другие. В середине июня президенты встречались в Женеве, где также обсудили ситуацию с хакерскими атаками. По итогам встречи стороны договорились начать консультации по этому вопросу.Как напомнил Путин, Москва и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако в ответ от американских спецслужб ничего не получала. Только в 2020 году незамеченными остались 45 российских запросов, в первом полугодии 2021-го — 35, уточнил он.Путин заметил, что большинство кибератак в мире совершается из США, "на втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны и потом Великобритания". России в этом списке нет, и подобные инсинуации надо отбросить.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210711/pompeo-1740847722.html
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россия, майк помпео, джо байден, владимир путин, африка, китай, сша, политика

Читатели Fox News уличили США в цинизме после обвинений в адрес России

09:42 12.07.2021 (обновлено: 14:37 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолодые люди в национальных флагах США и России
Молодые люди в национальных флагах США и России - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Читатели Fox News жестко раскритиковали бывшего главу Госдепа Майка Помпео после требования прекратить кибератаки, которые якобы совершает Россия против инфраструктурных объектов США.
Так, комментаторы считают, что Америка проявляет "абсолютный цинизм", так как сами США — одни из самых главных киберпреступников в мире.

"Мне кажется, что Соединенным Штатам придется упасть еще ниже, прежде чем они окончательно осознают свое положение", — написал Wonderhorse.

Некоторые пользователи сошлись во мнении, что американские власти видят угрозу не там, где надо.
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"Страна, за которой необходимо пристально следить, — это Китай. Он уже раскинул свои щупальца по всей южной части Тихого океана, в Африке и обеих Америках", — заявил читатель под ником Canadianlovesusa.
Однако главным виновником читатели признали президента США Джо Байдена.

"Нам необходим настоящий дипломат, который сможет как можно скорее договориться с Россией о смягчении напряженности", — отметил Harvey Stockdale, добавив, что Владимир Путин в отличие от американского коллеги ставит интересы своего народа на первое место.

Ранее Майк Помпео заявил, что президент России "видит слабость" в позиции Джо Байдена по вопросам кибербезопасности. По мнению Помпео, Вашингтону следует пригрозить Москве "серьезными последствиями" в случае нападения хакеров на американские объекты. При этом экс-секретарь Госдепа уверен, что за кибератаками стоит якобы именно российская сторона.
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До этого у лидеров России и США состоялся телефонный разговор, в рамках которого были затронуты ситуация в Сирии, проблемы киберпреступности и другие. В середине июня президенты встречались в Женеве, где также обсудили ситуацию с хакерскими атаками. По итогам встречи стороны договорились начать консультации по этому вопросу.
Как напомнил Путин, Москва и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако в ответ от американских спецслужб ничего не получала. Только в 2020 году незамеченными остались 45 российских запросов, в первом полугодии 2021-го — 35, уточнил он.
Путин заметил, что большинство кибератак в мире совершается из США, "на втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны и потом Великобритания". России в этом списке нет, и подобные инсинуации надо отбросить.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияМайк ПомпеоДжо БайденВладимир ПутинАфрикаКитайСШАПолитика
 
 
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