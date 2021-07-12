Биржевая цена бензина Аи-92 в России обновила рекорд
14:51 12.07.2021 (обновлено: 16:15 12.07.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций "Газпромнефть" в Москве
Биржевая цена бензина Аи-92 продолжает бить исторические рекорды в России
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла рекордного показателя — 55 720 рублей за тонну.
На прошлой неделе марка превысила исторический максимум мая 2018 года, после чего немного снизилась.
Бензин Аи-95 также торгуется близко к рекорду, который был установлен в июле 2020 года — 59 602 рубля. По итогам торгов понедельника цена Аи-95 на бирже составила 59 207 рублей за тонну.
Цена дизельного топлива (51 879 рублей) находится у своих максимальных значений, исторический рекорд зафиксировали в июне 2021 года — 52 686 рублей за тонну.
3 июля, 08:00Полный бак: в России хотят запретить экспорт бензина
Российский топливный союз в июле направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо об ухудшении ситуации с ценообразованием. Как указано в послании, оптовые цены растут темпами, значительно превышающими инфляцию, а розничные ограничены инфляцией, — в результате независимые АЗС работают в убыток. Действенной мерой для сдерживания роста оптовых цен в объединении считают повышение экспортных пошлин на нефтепродукты.