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Биржевая цена бензина Аи-92 в России обновила рекорд

Биржевая цена бензина Аи-92 в России обновила рекорд - РИА Новости, 12.07.2021

Биржевая цена бензина Аи-92 в России обновила рекорд

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла рекордного показателя — 55 720 рублей за тонну. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:51

2021-07-12T14:51

2021-07-12T16:15

россия

цены на нефть

ртс

аи-92

бензин

экономика

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла рекордного показателя — 55 720 рублей за тонну.На прошлой неделе марка превысила исторический максимум мая 2018 года, после чего немного снизилась.Бензин Аи-95 также торгуется близко к рекорду, который был установлен в июле 2020 года — 59 602 рубля. По итогам торгов понедельника цена Аи-95 на бирже составила 59 207 рублей за тонну.Цена дизельного топлива (51 879 рублей) находится у своих максимальных значений, исторический рекорд зафиксировали в июне 2021 года — 52 686 рублей за тонну.Российский топливный союз в июле направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо об ухудшении ситуации с ценообразованием. Как указано в послании, оптовые цены растут темпами, значительно превышающими инфляцию, а розничные ограничены инфляцией, — в результате независимые АЗС работают в убыток. Действенной мерой для сдерживания роста оптовых цен в объединении считают повышение экспортных пошлин на нефтепродукты.

https://ria.ru/20210703/petrol-1739575214.html

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россия, цены на нефть, ртс, аи-92, бензин, экономика