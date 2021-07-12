https://ria.ru/20210712/titov-1740995187.html

Титов надеется продолжить работу с "лондонским списком"

Титов надеется продолжить работу с "лондонским списком" - РИА Новости, 12.07.2021

Титов надеется продолжить работу с "лондонским списком"

Бизнес-омбудсмен Борис Титов надеется, что работа по возвращению предпринимателей из "лондонского списка" будет продолжена, когда будет найден механизм... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T20:13

2021-07-12T20:13

2021-07-12T20:13

россия

борис титов

генеральная прокуратура рф

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов надеется, что работа по возвращению предпринимателей из "лондонского списка" будет продолжена, когда будет найден механизм согласования позиции между всеми ведомствами, которые причастны к процессу, следует из сообщения омбудсмена на личной странице в Facebook.В докладе омбудсмена президенту РФ Владимиру Путину сообщалось, что аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова прекратил процесс возвращения предпринимателей из "лондонского списка" из-за позиции Генпрокуратуры, которая не может гарантировать, что прибывающих в Россию предпринимателей не заключат под стражу."Нужно найти системное решение. Обозначить четкий механизм согласования позиции между всеми ведомствами, которые причастны к процессу. Возможно, межведомственную группу для обсуждения этих вопросов удастся создать на площадке Совета Безопасности Российской Федерации. Надеемся, что это произойдет, и работа над "лондонским списком" будет продолжена", - написал омбудсмен.Титов подчеркнул, что работа над "лондонским списком" действительно приостановлена, несмотря на то что желающие вернуться в страну есть. "Дело здесь не в Генпрокуратуре, она как раз весьма лояльна по отношению к бизнесменам. Но результат зависит не только от нее. А добиться обоснованной и согласованной позиции со стороны следствия бывает гораздо сложнее", - добавил он."Лондонский список" – условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей в то время, как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Титов ранее признавал, что возвращение большинства фигурантов осложнено.

https://ria.ru/20210712/biznes-1740920675.html

https://ria.ru/20210524/biznes-1733716800.html

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россия, борис титов, генеральная прокуратура рф, владимир путин, экономика