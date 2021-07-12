https://ria.ru/20210712/titov-1740995187.html
Титов надеется продолжить работу с "лондонским списком"
Титов надеется продолжить работу с "лондонским списком" - РИА Новости, 12.07.2021
Титов надеется продолжить работу с "лондонским списком"
Бизнес-омбудсмен Борис Титов надеется, что работа по возвращению предпринимателей из "лондонского списка" будет продолжена, когда будет найден механизм... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T20:13
2021-07-12T20:13
2021-07-12T20:13
россия
борис титов
генеральная прокуратура рф
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов надеется, что работа по возвращению предпринимателей из "лондонского списка" будет продолжена, когда будет найден механизм согласования позиции между всеми ведомствами, которые причастны к процессу, следует из сообщения омбудсмена на личной странице в Facebook.В докладе омбудсмена президенту РФ Владимиру Путину сообщалось, что аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова прекратил процесс возвращения предпринимателей из "лондонского списка" из-за позиции Генпрокуратуры, которая не может гарантировать, что прибывающих в Россию предпринимателей не заключат под стражу."Нужно найти системное решение. Обозначить четкий механизм согласования позиции между всеми ведомствами, которые причастны к процессу. Возможно, межведомственную группу для обсуждения этих вопросов удастся создать на площадке Совета Безопасности Российской Федерации. Надеемся, что это произойдет, и работа над "лондонским списком" будет продолжена", - написал омбудсмен.Титов подчеркнул, что работа над "лондонским списком" действительно приостановлена, несмотря на то что желающие вернуться в страну есть. "Дело здесь не в Генпрокуратуре, она как раз весьма лояльна по отношению к бизнесменам. Но результат зависит не только от нее. А добиться обоснованной и согласованной позиции со стороны следствия бывает гораздо сложнее", - добавил он."Лондонский список" – условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей в то время, как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Титов ранее признавал, что возвращение большинства фигурантов осложнено.
https://ria.ru/20210712/biznes-1740920675.html
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россия, борис титов, генеральная прокуратура рф, владимир путин, экономика
Титов надеется продолжить работу с "лондонским списком"
Бизнес-омбудсмен Титов надеется продолжить работу с "лондонским списком"
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов
надеется, что работа по возвращению предпринимателей из "лондонского списка" будет продолжена, когда будет найден механизм согласования позиции между всеми ведомствами, которые причастны к процессу, следует из сообщения омбудсмена на личной странице в Facebook
.
В докладе омбудсмена президенту РФ Владимиру Путину
сообщалось, что аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова прекратил процесс возвращения предпринимателей из "лондонского списка" из-за позиции Генпрокуратуры
, которая не может гарантировать, что прибывающих в Россию
предпринимателей не заключат под стражу.
"Нужно найти системное решение. Обозначить четкий механизм согласования позиции между всеми ведомствами, которые причастны к процессу. Возможно, межведомственную группу для обсуждения этих вопросов удастся создать на площадке Совета Безопасности Российской Федерации. Надеемся, что это произойдет, и работа над "лондонским списком" будет продолжена", - написал омбудсмен.
Титов подчеркнул, что работа над "лондонским списком" действительно приостановлена, несмотря на то что желающие вернуться в страну есть. "Дело здесь не в Генпрокуратуре, она как раз весьма лояльна по отношению к бизнесменам. Но результат зависит не только от нее. А добиться обоснованной и согласованной позиции со стороны следствия бывает гораздо сложнее", - добавил он.
"Лондонский список" – условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей в то время, как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Титов ранее признавал, что возвращение большинства фигурантов осложнено.