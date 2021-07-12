https://ria.ru/20210712/territorii-1740991245.html
Путин напомнил об отторжении от России исторических территорий
Путин напомнил об отторжении от России исторических территорий - РИА Новости, 12.07.2021
Путин напомнил об отторжении от России исторических территорий
Президент России Владимир Путин заявил, что руководители Украины и их покровители осуждают "преступления советского режима", но отторжение от РФ ее территорий... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:36
2021-07-12T19:36
2021-07-12T19:36
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что руководители Украины и их покровители осуждают "преступления советского режима", но отторжение от РФ ее территорий таковым не считают.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Работая над этой статьей, основывался не на каких-то секретных архивах, а на открытых документах, которые содержат хорошо известные факты. Руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают об этих фактах не вспоминать. Зато по самым разным поводам, к месту и не к месту, в том числе за рубежом, сегодня принято осуждать "преступления советского режима", причисляя к ним даже те события, к которым ни КПСС, ни СССР, ни тем более современная Россия не имеют никакого отношения. При этом действия большевиков по отторжению от России ее исторических территорий преступным актом не считаются. Понятно почему. Раз это привело к ослаблению России, то наших недоброжелателей это устраивает", - написал Путин.
https://ria.ru/20210610/politika-1736434378.html
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россия, кпсс, владимир путин, ссср, украина, в мире
Путин напомнил об отторжении от России исторических территорий
Путин напомнил об отторжении от России исторических территорий