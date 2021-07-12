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Путин напомнил об отторжении от России исторических территорий
Путин напомнил об отторжении от России исторических территорий - РИА Новости, 12.07.2021
Путин напомнил об отторжении от России исторических территорий
Президент России Владимир Путин заявил, что руководители Украины и их покровители осуждают "преступления советского режима", но отторжение от РФ ее территорий... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:36
2021-07-12T19:36
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что руководители Украины и их покровители осуждают "преступления советского режима", но отторжение от РФ ее территорий таковым не считают.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Работая над этой статьей, основывался не на каких-то секретных архивах, а на открытых доку­ментах, которые содержат хорошо известные факты. Руко­водители современной Украины и их внешние покро­вители предпочитают об этих фактах не вспоминать. Зато по самым разным поводам, к месту и не к месту, в том числе за рубежом, сегодня принято осуждать "преступления советского режима", причис­ляя к ним даже те события, к которым ни КПСС, ни СССР, ни тем более совре­менная Россия не имеют никакого отно­шения. При этом действия большевиков по отторжению от России ее исторических территорий преступным актом не счи­таются. Понятно почему. Раз это привело к ослаб­лению России, то наших недоброжелателей это устра­ивает", - написал Путин.
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россия, кпсс, владимир путин, ссср, украина, в мире
Путин напомнил об отторжении от России исторических территорий
19:36 12.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин напомнил об отторжении от России исторических территорий

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что руководители Украины и их покровители осуждают "преступления советского режима", но отторжение от РФ ее территорий таковым не считают.
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телеканала Россия 1 Павла Зарубина. 09 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 12:38
Путин пояснил Западу, почему Россия не купится на Украину
"Работая над этой статьей, основывался не на каких-то секретных архивах, а на открытых доку­ментах, которые содержат хорошо известные факты. Руко­водители современной Украины и их внешние покро­вители предпочитают об этих фактах не вспоминать. Зато по самым разным поводам, к месту и не к месту, в том числе за рубежом, сегодня принято осуждать "преступления советского режима", причис­ляя к ним даже те события, к которым ни КПСС, ни СССР, ни тем более совре­менная Россия не имеют никакого отно­шения. При этом действия большевиков по отторжению от России ее исторических территорий преступным актом не счи­таются. Понятно почему. Раз это привело к ослаб­лению России, то наших недоброжелателей это устра­ивает", - написал Путин.
 
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