https://ria.ru/20210712/territorii-1740991245.html

Путин напомнил об отторжении от России исторических территорий

Путин напомнил об отторжении от России исторических территорий - РИА Новости, 12.07.2021

Путин напомнил об отторжении от России исторических территорий

Президент России Владимир Путин заявил, что руководители Украины и их покровители осуждают "преступления советского режима", но отторжение от РФ ее территорий... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T19:36

2021-07-12T19:36

2021-07-12T19:36

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что руководители Украины и их покровители осуждают "преступления советского режима", но отторжение от РФ ее территорий таковым не считают.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Работая над этой статьей, основывался не на каких-то секретных архивах, а на открытых доку­ментах, которые содержат хорошо известные факты. Руко­водители современной Украины и их внешние покро­вители предпочитают об этих фактах не вспоминать. Зато по самым разным поводам, к месту и не к месту, в том числе за рубежом, сегодня принято осуждать "преступления советского режима", причис­ляя к ним даже те события, к которым ни КПСС, ни СССР, ни тем более совре­менная Россия не имеют никакого отно­шения. При этом действия большевиков по отторжению от России ее исторических территорий преступным актом не счи­таются. Понятно почему. Раз это привело к ослаб­лению России, то наших недоброжелателей это устра­ивает", - написал Путин.

https://ria.ru/20210610/politika-1736434378.html

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россия, кпсс, владимир путин, ссср, украина, в мире