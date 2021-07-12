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В Подмосковье в хозяйственной сумке нашли тело женщины
В Подмосковье в хозяйственной сумке нашли тело женщины - РИА Новости, 12.07.2021
В Подмосковье в хозяйственной сумке нашли тело женщины
Тело женщины в хозяйственной сумке нашли в пожарном отсеке многоэтажки в подмосковных Люберцах, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:09
2021-07-12T15:35
россия
следственный комитет россии (ск рф)
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Тело женщины в хозяйственной сумке нашли в пожарном отсеке многоэтажки в подмосковных Люберцах, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного главка СК РФ."По данному факту следственным отделом по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ) ("Убийство" - ред.)", - говорится в сообщении.Согласно данным следствия, 11 июля в пожарном отсеке многоэтажного жилого дома в Люберцах в хозяйственной сумке нашли тело женщины, личность которой пока не установлена.Следователи и криминалисты изъяли с места происшествия нож и иные предметы. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая назовет точную причину смерти женщины. Причастного к преступлению ищут.Женщина, тело которой нашли в хозяйственной сумке в подмосковной многоэтажке, умерла около четырех дней назад, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Предварительно установлено, что смерть наступила около четырех суток назад", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на вид женщине 35-40 лет, точный возраст и личность погибшей устанавливаются. Также собеседник рассказал, что из одежды на женщине было только нижнее белье."На лестничной площадке, возле квартиры, где предположительно было совершено преступление, сотрудники правоохранительных органов обнаружили пятна бурого цвета, а в самой квартире - отпечатки пальцев и следы вещества бурого цвета на обоях. Собственник квартиры сейчас устанавливается", - добавил источник.
https://ria.ru/20210709/mladenets-1740548282.html
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россия
люберцы
московская область (подмосковье)
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россия, следственный комитет россии (ск рф), люберцы, московская область (подмосковье), происшествия
В Подмосковье в хозяйственной сумке нашли тело женщины
11:09 12.07.2021 (обновлено: 15:35 12.07.2021)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : СК РФ

Тело женщины в хозяйственной сумке нашли в пожарном отсеке многоэтажки в Люберцах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Тело женщины в хозяйственной сумке нашли в пожарном отсеке многоэтажки в подмосковных Люберцах, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного главка СК РФ.
"По данному факту следственным отделом по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ) ("Убийство" - ред.)", - говорится в сообщении.
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Согласно данным следствия, 11 июля в пожарном отсеке многоэтажного жилого дома в Люберцах в хозяйственной сумке нашли тело женщины, личность которой пока не установлена.
Следователи и криминалисты изъяли с места происшествия нож и иные предметы. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая назовет точную причину смерти женщины. Причастного к преступлению ищут.
Женщина, тело которой нашли в хозяйственной сумке в подмосковной многоэтажке, умерла около четырех дней назад, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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"Предварительно установлено, что смерть наступила около четырех суток назад", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на вид женщине 35-40 лет, точный возраст и личность погибшей устанавливаются. Также собеседник рассказал, что из одежды на женщине было только нижнее белье.
"На лестничной площадке, возле квартиры, где предположительно было совершено преступление, сотрудники правоохранительных органов обнаружили пятна бурого цвета, а в самой квартире - отпечатки пальцев и следы вещества бурого цвета на обоях. Собственник квартиры сейчас устанавливается", - добавил источник.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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