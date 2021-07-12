https://ria.ru/20210712/telo-1740885781.html
В Подмосковье в хозяйственной сумке нашли тело женщины
В Подмосковье в хозяйственной сумке нашли тело женщины - РИА Новости, 12.07.2021
В Подмосковье в хозяйственной сумке нашли тело женщины
Тело женщины в хозяйственной сумке нашли в пожарном отсеке многоэтажки в подмосковных Люберцах, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:09
2021-07-12T11:09
2021-07-12T15:35
россия
следственный комитет россии (ск рф)
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Тело женщины в хозяйственной сумке нашли в пожарном отсеке многоэтажки в подмосковных Люберцах, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного главка СК РФ."По данному факту следственным отделом по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ) ("Убийство" - ред.)", - говорится в сообщении.Согласно данным следствия, 11 июля в пожарном отсеке многоэтажного жилого дома в Люберцах в хозяйственной сумке нашли тело женщины, личность которой пока не установлена.Следователи и криминалисты изъяли с места происшествия нож и иные предметы. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая назовет точную причину смерти женщины. Причастного к преступлению ищут.Женщина, тело которой нашли в хозяйственной сумке в подмосковной многоэтажке, умерла около четырех дней назад, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Предварительно установлено, что смерть наступила около четырех суток назад", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на вид женщине 35-40 лет, точный возраст и личность погибшей устанавливаются. Также собеседник рассказал, что из одежды на женщине было только нижнее белье."На лестничной площадке, возле квартиры, где предположительно было совершено преступление, сотрудники правоохранительных органов обнаружили пятна бурого цвета, а в самой квартире - отпечатки пальцев и следы вещества бурого цвета на обоях. Собственник квартиры сейчас устанавливается", - добавил источник.
https://ria.ru/20210709/mladenets-1740548282.html
https://ria.ru/20210621/telo-1737887107.html
https://ria.ru/20210621/prud-1737896225.html
россия
люберцы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), люберцы, московская область (подмосковье), происшествия
В Подмосковье в хозяйственной сумке нашли тело женщины
11:09 12.07.2021 (обновлено: 15:35 12.07.2021)
Тело женщины в хозяйственной сумке нашли в пожарном отсеке многоэтажки в Люберцах
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Тело женщины в хозяйственной сумке нашли в пожарном отсеке многоэтажки в подмосковных Люберцах, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного главка СК
РФ.
"По данному факту следственным отделом по г. Люберцы
ГСУ СК России
по Московской области
возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ) ("Убийство" - ред.)", - говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, 11 июля в пожарном отсеке многоэтажного жилого дома в Люберцах в хозяйственной сумке нашли тело женщины, личность которой пока не установлена.
Следователи и криминалисты изъяли с места происшествия нож и иные предметы. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая назовет точную причину смерти женщины. Причастного к преступлению ищут.
Женщина, тело которой нашли в хозяйственной сумке в подмосковной многоэтажке, умерла около четырех дней назад, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Предварительно установлено, что смерть наступила около четырех суток назад", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на вид женщине 35-40 лет, точный возраст и личность погибшей устанавливаются. Также собеседник рассказал, что из одежды на женщине было только нижнее белье.
"На лестничной площадке, возле квартиры, где предположительно было совершено преступление, сотрудники правоохранительных органов обнаружили пятна бурого цвета, а в самой квартире - отпечатки пальцев и следы вещества бурого цвета на обоях. Собственник квартиры сейчас устанавливается", - добавил источник.