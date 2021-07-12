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В Петербурге строительная тележка упала на крышу столовой

В Петербурге строительная тележка упала на крышу столовой - РИА Новости, 12.07.2021

В Петербурге строительная тележка упала на крышу столовой

Пять человек пострадали при падении строительной тележки с соседнего здания на потолок в столовой, пристроенной к зданию бизнес-центра в Московском районе,... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:25

2021-07-12T14:25

2021-07-12T14:25

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали при падении строительной тележки с соседнего здания на потолок в столовой, пристроенной к зданию бизнес-центра в Московском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу."На одноэтажное здание столовой, пристроенной к зданию бизнес-центра "Цеппелин", упала строительная тележка с рядом строящегося здания, в результате чего крыша столовой была пробита. В столовой находилось 20 посетителей и 8 человек персонала. В результате происшествия пострадали 5 человек", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.Отмечается, что четверо человек были осмотрены медиками и от госпитализации отказались, а один человек с порезами госпитализирован.Прокуратура Московского района организовала проверку исполнения требований законодательства в связи с обрушением части крыши столовой в здании на Стартовой улице при проведении строительных работ, добавили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

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санкт-петербург

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия