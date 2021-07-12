https://ria.ru/20210712/telezhka-1740925713.html
В Петербурге строительная тележка упала на крышу столовой
В Петербурге строительная тележка упала на крышу столовой - РИА Новости, 12.07.2021
В Петербурге строительная тележка упала на крышу столовой
Пять человек пострадали при падении строительной тележки с соседнего здания на потолок в столовой, пристроенной к зданию бизнес-центра в Московском районе,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:25
2021-07-12T14:25
2021-07-12T14:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155877/52/1558775269_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fcf2aa19b1e7efb2d780b6c756f9287c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали при падении строительной тележки с соседнего здания на потолок в столовой, пристроенной к зданию бизнес-центра в Московском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу."На одноэтажное здание столовой, пристроенной к зданию бизнес-центра "Цеппелин", упала строительная тележка с рядом строящегося здания, в результате чего крыша столовой была пробита. В столовой находилось 20 посетителей и 8 человек персонала. В результате происшествия пострадали 5 человек", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.Отмечается, что четверо человек были осмотрены медиками и от госпитализации отказались, а один человек с порезами госпитализирован.Прокуратура Московского района организовала проверку исполнения требований законодательства в связи с обрушением части крыши столовой в здании на Стартовой улице при проведении строительных работ, добавили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20210710/kran-1740744677.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155877/52/1558775269_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c655b616a8dec66208fca269f5e0adbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия
В Петербурге строительная тележка упала на крышу столовой
В Петербурге пять человек пострадали при падении строительной тележки на крышу столовой