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В Петербурге строительная тележка упала на крышу столовой
В Петербурге строительная тележка упала на крышу столовой - РИА Новости, 12.07.2021
В Петербурге строительная тележка упала на крышу столовой
Пять человек пострадали при падении строительной тележки с соседнего здания на потолок в столовой, пристроенной к зданию бизнес-центра в Московском районе,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:25
2021-07-12T14:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали при падении строительной тележки с соседнего здания на потолок в столовой, пристроенной к зданию бизнес-центра в Московском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу."На одноэтажное здание столовой, пристроенной к зданию бизнес-центра "Цеппелин", упала строительная тележка с рядом строящегося здания, в результате чего крыша столовой была пробита. В столовой находилось 20 посетителей и 8 человек персонала. В результате происшествия пострадали 5 человек", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.Отмечается, что четверо человек были осмотрены медиками и от госпитализации отказались, а один человек с порезами госпитализирован.Прокуратура Московского района организовала проверку исполнения требований законодательства в связи с обрушением части крыши столовой в здании на Стартовой улице при проведении строительных работ, добавили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия
В Петербурге строительная тележка упала на крышу столовой
14:25 12.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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В Петербурге пять человек пострадали при падении строительной тележки на крышу столовой

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали при падении строительной тележки с соседнего здания на потолок в столовой, пристроенной к зданию бизнес-центра в Московском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
"На одноэтажное здание столовой, пристроенной к зданию бизнес-центра "Цеппелин", упала строительная тележка с рядом строящегося здания, в результате чего крыша столовой была пробита. В столовой находилось 20 посетителей и 8 человек персонала. В результате происшествия пострадали 5 человек", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Отмечается, что четверо человек были осмотрены медиками и от госпитализации отказались, а один человек с порезами госпитализирован.
Прокуратура Московского района организовала проверку исполнения требований законодательства в связи с обрушением части крыши столовой в здании на Стартовой улице при проведении строительных работ, добавили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.
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