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https://ria.ru/20210712/tekhpodderzhka-1740861592.html
Эксперты дали советы, как не стать жертвой мошенников "из техподдержки"
Эксперты дали советы, как не стать жертвой мошенников "из техподдержки" - РИА Новости, 12.07.2021
Эксперты дали советы, как не стать жертвой мошенников "из техподдержки"
Общение со службами техподдержки нужно инициировать самостоятельно, чтобы не стать жертвой мошенников, которые выдают себя за IT-специалистов, а звонки с... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T06:35
2021-07-12T06:36
андрей слободчиков
ольга зиненко
россия
мошенничество
positive technologies
технологии
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Общение со службами техподдержки нужно инициировать самостоятельно, чтобы не стать жертвой мошенников, которые выдают себя за IT-специалистов, а звонки с незнакомых номеров можно игнорировать, сообщили РИА Новости эксперты по информационной безопасности.Эксперт по информационной безопасности "Лиги цифровой экономики" Андрей Слободчиков, чтобы не стать жертвой такого вида мошенничества, рекомендует игнорировать звонки с незнакомых номеров или пользоваться приложением-определителем, которое оповещает о том, что номер принадлежит злоумышленнику."Если вы все же подняли трубку, и по телефону вас просят о действиях по установке дополнительного программного обеспечения на компьютер, переходу по ссылке в браузере, о предоставлении банковских или персональных данных и так далее, надо сразу же прерывать телефонный разговор, - добавил он.Старший аналитик Positive Technologies предупредила, что если человек осознал, что говорит или переписывается с мошенником, то, во-первых, следует прекратить общение, а во-вторых, немедленно удалить приложение, которые злоумышленник попросил установить, и поменять пароли. Если мошеннику удалось узнать данные банковской карты, нужно позвонить в банк или заблокировать карту в банковском приложении.Слободчиков советует исходить из того, к чему привело мошенничество. Если это финансовые потери, нужно немедленно нужно обратиться в банк, если заражен компьютер - можно обратиться в организации, которые занимаются обслуживанием и ремонтом техники. По его словам, если мошенники украли электронный кошелек, то банки, как и полиция, в этом случае вряд ли помогут. "Это может сработать, только если сохранились контакты или данные злоумышленников", - сказал он.
https://ria.ru/20210711/nezametnost-1740768115.html
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андрей слободчиков, ольга зиненко, россия, мошенничество, positive technologies, технологии, общество

Эксперты дали советы, как не стать жертвой мошенников "из техподдержки"

06:35 12.07.2021 (обновлено: 06:36 12.07.2021)
 
© Fotolia / lavioМужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Fotolia / lavio
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Общение со службами техподдержки нужно инициировать самостоятельно, чтобы не стать жертвой мошенников, которые выдают себя за IT-специалистов, а звонки с незнакомых номеров можно игнорировать, сообщили РИА Новости эксперты по информационной безопасности.
"Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, всегда помните одно важное правило - общение с техподдержкой должно быть инициировано вами. Исключения бывают, но они касаются внутренних IT-подразделений компании, и проверить, что вам пишет действительно ваш коллега, довольно просто - перезвоните по номеру из внутренней телефонной книги компании", - сказала старший аналитик компании Positive Technologies Ольга Зиненко.
Эксперт по информационной безопасности "Лиги цифровой экономики" Андрей Слободчиков, чтобы не стать жертвой такого вида мошенничества, рекомендует игнорировать звонки с незнакомых номеров или пользоваться приложением-определителем, которое оповещает о том, что номер принадлежит злоумышленнику.
"Если вы все же подняли трубку, и по телефону вас просят о действиях по установке дополнительного программного обеспечения на компьютер, переходу по ссылке в браузере, о предоставлении банковских или персональных данных и так далее, надо сразу же прерывать телефонный разговор, - добавил он.
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Старший аналитик Positive Technologies предупредила, что если человек осознал, что говорит или переписывается с мошенником, то, во-первых, следует прекратить общение, а во-вторых, немедленно удалить приложение, которые злоумышленник попросил установить, и поменять пароли. Если мошеннику удалось узнать данные банковской карты, нужно позвонить в банк или заблокировать карту в банковском приложении.
Слободчиков советует исходить из того, к чему привело мошенничество. Если это финансовые потери, нужно немедленно нужно обратиться в банк, если заражен компьютер - можно обратиться в организации, которые занимаются обслуживанием и ремонтом техники. По его словам, если мошенники украли электронный кошелек, то банки, как и полиция, в этом случае вряд ли помогут. "Это может сработать, только если сохранились контакты или данные злоумышленников", - сказал он.
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