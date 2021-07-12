https://ria.ru/20210712/tekhpodderzhka-1740861592.html

Эксперты дали советы, как не стать жертвой мошенников "из техподдержки"

Эксперты дали советы, как не стать жертвой мошенников "из техподдержки" - РИА Новости, 12.07.2021

Эксперты дали советы, как не стать жертвой мошенников "из техподдержки"

Общение со службами техподдержки нужно инициировать самостоятельно, чтобы не стать жертвой мошенников, которые выдают себя за IT-специалистов, а звонки с... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T06:35

2021-07-12T06:35

2021-07-12T06:36

андрей слободчиков

ольга зиненко

россия

мошенничество

positive technologies

технологии

общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Общение со службами техподдержки нужно инициировать самостоятельно, чтобы не стать жертвой мошенников, которые выдают себя за IT-специалистов, а звонки с незнакомых номеров можно игнорировать, сообщили РИА Новости эксперты по информационной безопасности.Эксперт по информационной безопасности "Лиги цифровой экономики" Андрей Слободчиков, чтобы не стать жертвой такого вида мошенничества, рекомендует игнорировать звонки с незнакомых номеров или пользоваться приложением-определителем, которое оповещает о том, что номер принадлежит злоумышленнику."Если вы все же подняли трубку, и по телефону вас просят о действиях по установке дополнительного программного обеспечения на компьютер, переходу по ссылке в браузере, о предоставлении банковских или персональных данных и так далее, надо сразу же прерывать телефонный разговор, - добавил он.Старший аналитик Positive Technologies предупредила, что если человек осознал, что говорит или переписывается с мошенником, то, во-первых, следует прекратить общение, а во-вторых, немедленно удалить приложение, которые злоумышленник попросил установить, и поменять пароли. Если мошеннику удалось узнать данные банковской карты, нужно позвонить в банк или заблокировать карту в банковском приложении.Слободчиков советует исходить из того, к чему привело мошенничество. Если это финансовые потери, нужно немедленно нужно обратиться в банк, если заражен компьютер - можно обратиться в организации, которые занимаются обслуживанием и ремонтом техники. По его словам, если мошенники украли электронный кошелек, то банки, как и полиция, в этом случае вряд ли помогут. "Это может сработать, только если сохранились контакты или данные злоумышленников", - сказал он.

https://ria.ru/20210711/nezametnost-1740768115.html

https://ria.ru/20210709/kibermoshenniki-1740628046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей слободчиков, ольга зиненко, россия, мошенничество, positive technologies, технологии, общество