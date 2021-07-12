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Театр на Малой Бронной подарит билеты вакцинировавшимся в Гостином дворе
Театр на Малой Бронной подарит билеты вакцинировавшимся в Гостином дворе - РИА Новости, 12.07.2021
Театр на Малой Бронной подарит билеты вакцинировавшимся в Гостином дворе
Театр на Малой Бронной подарит вакцинировавшимся в Гостином дворе бесплатные билеты, сообщил в ходе автограф-сессий худрук театра Константин Богомолов РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:54
2021-07-12T16:54
2021-07-12T16:54
театр на малой бронной
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театр
здоровье
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Театр на Малой Бронной подарит вакцинировавшимся в Гостином дворе бесплатные билеты, сообщил в ходе автограф-сессий худрук театра Константин БогомоловОн отметил, что театр под эти цели выделил не менее 300 пригласительных."Специально для всех, кто приходит сюда и с кем мы будем общаться, они могут составить и заполнить такую небольшую анкету, мы с ними свяжемся, они получат на Малой Бронной бесплатные билеты в новом сезоне в театр. Это наш небольшой вклад, поощрение людей, чтобы они шли и заботились о своём здоровье... У нас выделено не менее 300 бесплатных билетов", - сказал Богомолов. -0-
РИА Новости
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Театр на Малой Бронной подарит билеты вакцинировавшимся в Гостином дворе
Театр на Малой Бронной подарит вакцинировавшимся в Гостином дворе бесплатные билеты