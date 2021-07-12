Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210712/teatr-1740958240.html
Театр на Малой Бронной подарит билеты вакцинировавшимся в Гостином дворе
Театр на Малой Бронной подарит билеты вакцинировавшимся в Гостином дворе - РИА Новости, 12.07.2021
Театр на Малой Бронной подарит билеты вакцинировавшимся в Гостином дворе
Театр на Малой Бронной подарит вакцинировавшимся в Гостином дворе бесплатные билеты, сообщил в ходе автограф-сессий худрук театра Константин Богомолов РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:54
2021-07-12T16:54
театр на малой бронной
культура
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
театр
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155580/00/1555800023_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_58c81ab8323df2557f40131df32e622a.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Театр на Малой Бронной подарит вакцинировавшимся в Гостином дворе бесплатные билеты, сообщил в ходе автограф-сессий худрук театра Константин БогомоловОн отметил, что театр под эти цели выделил не менее 300 пригласительных."Специально для всех, кто приходит сюда и с кем мы будем общаться, они могут составить и заполнить такую небольшую анкету, мы с ними свяжемся, они получат на Малой Бронной бесплатные билеты в новом сезоне в театр. Это наш небольшой вклад, поощрение людей, чтобы они шли и заботились о своём здоровье... У нас выделено не менее 300 бесплатных билетов", - сказал Богомолов. -0-
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155580/00/1555800023_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_840bdaa9d22537d707beb07153074b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр на малой бронной, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, театр, здоровье
Театр на Малой Бронной подарит билеты вакцинировавшимся в Гостином дворе
16:54 12.07.2021
 
© Фото : Unsplash / Rob LaughterЗанавес
Занавес - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : Unsplash / Rob Laughter

Театр на Малой Бронной подарит вакцинировавшимся в Гостином дворе бесплатные билеты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Театр на Малой Бронной подарит вакцинировавшимся в Гостином дворе бесплатные билеты, сообщил в ходе автограф-сессий худрук театра Константин Богомолов
Он отметил, что театр под эти цели выделил не менее 300 пригласительных.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
"Специально для всех, кто приходит сюда и с кем мы будем общаться, они могут составить и заполнить такую небольшую анкету, мы с ними свяжемся, они получат на Малой Бронной бесплатные билеты в новом сезоне в театр. Это наш небольшой вклад, поощрение людей, чтобы они шли и заботились о своём здоровье... У нас выделено не менее 300 бесплатных билетов", - сказал Богомолов. -0-
 
КультураТеатр на Малой БроннойВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТеатрЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Маск поаплодировал Рогозину за призыв к российским миллиардерам
08:23Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку"
08:12В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
Лента новостейМолния