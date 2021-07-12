https://ria.ru/20210712/teatr-1740958240.html

Театр на Малой Бронной подарит билеты вакцинировавшимся в Гостином дворе

Театр на Малой Бронной подарит билеты вакцинировавшимся в Гостином дворе - РИА Новости, 12.07.2021

Театр на Малой Бронной подарит билеты вакцинировавшимся в Гостином дворе

Театр на Малой Бронной подарит вакцинировавшимся в Гостином дворе бесплатные билеты, сообщил в ходе автограф-сессий худрук театра Константин Богомолов РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:54

2021-07-12T16:54

2021-07-12T16:54

театр на малой бронной

культура

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

театр

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155580/00/1555800023_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_58c81ab8323df2557f40131df32e622a.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Театр на Малой Бронной подарит вакцинировавшимся в Гостином дворе бесплатные билеты, сообщил в ходе автограф-сессий худрук театра Константин БогомоловОн отметил, что театр под эти цели выделил не менее 300 пригласительных."Специально для всех, кто приходит сюда и с кем мы будем общаться, они могут составить и заполнить такую небольшую анкету, мы с ними свяжемся, они получат на Малой Бронной бесплатные билеты в новом сезоне в театр. Это наш небольшой вклад, поощрение людей, чтобы они шли и заботились о своём здоровье... У нас выделено не менее 300 бесплатных билетов", - сказал Богомолов. -0-

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр на малой бронной, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, театр, здоровье