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В Тбилиси протестующие закидали офис правящей партии яйцами

В Тбилиси протестующие закидали офис правящей партии яйцами - РИА Новости, 12.07.2021

В Тбилиси протестующие закидали офис правящей партии яйцами

Полиция в Тбилиси задержала участников акции протеста, которые забросали здание правящей партии "Грузинская мечта" яйцами и облили силовиков краской. РИА Новости, 12.07.2021

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2021-07-12T22:45

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ираклий гарибашвили

мвд грузии

тбилиси

грузия

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ТБИЛИСИ, 12 июл — РИА Новости. Полиция в Тбилиси задержала участников акции протеста, которые забросали здание правящей партии "Грузинская мечта" яйцами и облили силовиков краской.Митингующие переместились сюда от здания парламента, где начиналась манифестация. Собравшиеся требовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его кабинета.Требование об отставке премьера Грузии Ираклия Гарибашвили было выдвинуто после сообщения о смерти телеоператора телекомпании "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, пострадавшего во время акций протеста 5 июля. Участники акций протеста утверждают, что именно заявление главы правительства 5 июля о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день "Марш достоинства" с участием ЛГБТ-сообщества, спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств. Несмотря на то, что точные причины смерти телеоператора пока не известны, протестующие считают, что каким бы ни был результат экспертизы, Лашкарава умер из-за того, что государство не смогло его защитить. МВД Грузии сообщило, что причиной смерти Лашкаравы могла стать передозировка наркотиков.

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Драка депутатов в парламенте Грузии В парламенте Грузии произошли стычки между депутатами. В зал заседания ворвались представители оппозиции и митингующие у здания работники телекомпаний. Они требуют, чтобы внутрь пустили всех собравшихся журналистов, которые с воскресенья добиваются отставки премьера Ираклия Гарибашвили. 2021-07-12T22:45 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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