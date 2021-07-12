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В Тбилиси протестующие закидали офис правящей партии яйцами
В Тбилиси протестующие закидали офис правящей партии яйцами - РИА Новости, 12.07.2021
В Тбилиси протестующие закидали офис правящей партии яйцами
Полиция в Тбилиси задержала участников акции протеста, которые забросали здание правящей партии "Грузинская мечта" яйцами и облили силовиков краской. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T22:45
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ираклий гарибашвили
мвд грузии
тбилиси
грузия
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ТБИЛИСИ, 12 июл — РИА Новости. Полиция в Тбилиси задержала участников акции протеста, которые забросали здание правящей партии "Грузинская мечта" яйцами и облили силовиков краской.Митингующие переместились сюда от здания парламента, где начиналась манифестация. Собравшиеся требовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его кабинета.Требование об отставке премьера Грузии Ираклия Гарибашвили было выдвинуто после сообщения о смерти телеоператора телекомпании "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, пострадавшего во время акций протеста 5 июля. Участники акций протеста утверждают, что именно заявление главы правительства 5 июля о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день "Марш достоинства" с участием ЛГБТ-сообщества, спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств. Несмотря на то, что точные причины смерти телеоператора пока не известны, протестующие считают, что каким бы ни был результат экспертизы, Лашкарава умер из-за того, что государство не смогло его защитить. МВД Грузии сообщило, что причиной смерти Лашкаравы могла стать передозировка наркотиков.
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Драка депутатов в парламенте Грузии
В парламенте Грузии произошли стычки между депутатами. В зал заседания ворвались представители оппозиции и митингующие у здания работники телекомпаний. Они требуют, чтобы внутрь пустили всех собравшихся журналистов, которые с воскресенья добиваются отставки премьера Ираклия Гарибашвили.
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видео, ираклий гарибашвили, мвд грузии, тбилиси, грузия, в мире
В Тбилиси протестующие закидали офис правящей партии яйцами
ТБИЛИСИ, 12 июл — РИА Новости. Полиция в Тбилиси задержала участников акции протеста, которые забросали здание правящей партии "Грузинская мечта" яйцами и облили силовиков краской.
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В Тбилиси протестующие закидали офис правящей партии яйцами
22:45 12.07.2021 (обновлено: 23:01 12.07.2021)
 
© SputnikУчастники акции протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
Участники акции протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Sputnik

В Тбилиси протестующие закидали офис правящей партии "Грузинская мечта" яйцами

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 12 июл — РИА Новости. Полиция в Тбилиси задержала участников акции протеста, которые забросали здание правящей партии "Грузинская мечта" яйцами и облили силовиков краской.
Митингующие переместились сюда от здания парламента, где начиналась манифестация.
Собравшиеся требовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его кабинета.
Требование об отставке премьера Грузии Ираклия Гарибашвили было выдвинуто после сообщения о смерти телеоператора телекомпании "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, пострадавшего во время акций протеста 5 июля. Участники акций протеста утверждают, что именно заявление главы правительства 5 июля о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день "Марш достоинства" с участием ЛГБТ-сообщества, спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств. Несмотря на то, что точные причины смерти телеоператора пока не известны, протестующие считают, что каким бы ни был результат экспертизы, Лашкарава умер из-за того, что государство не смогло его защитить. МВД Грузии сообщило, что причиной смерти Лашкаравы могла стать передозировка наркотиков.
 
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