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На Сахалине танк упал на проезжую часть
На Сахалине танк упал на проезжую часть - РИА Новости, 12.07.2021
На Сахалине танк упал на проезжую часть
В Южно-Сахалинске танк упал с прицепа на проезжую часть, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД по региону. РИА Новости, 12.07.2021
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южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл — РИА Новости. В Южно-Сахалинске танк упал с прицепа на проезжую часть, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД по региону.Инцидент произошел в 15:00 (07:00 мск) на въезде в город. По предварительным данным, не выдержали крепления. Пострадавших нет.
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РИА Новости
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5
4.7
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353
60
Перевернутый танк на въезде в Южно-Сахалинск
На въезде в Южно-Сахалинск перевернулся танк. Как пишут местные СМИ, причиной инцидента могла стать неправильная погрузка боевой техники на тягач во время транспортировки. Информации о пострадавших не поступало
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южно-сахалинск, происшествия
На Сахалине танк упал на проезжую часть
08:30 12.07.2021 (обновлено: 09:58 12.07.2021)
 

В Южно-Сахалинске танк упал на проезжую часть

Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл — РИА Новости. В Южно-Сахалинске танк упал с прицепа на проезжую часть, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД по региону.
Инцидент произошел в 15:00 (07:00 мск) на въезде в город. По предварительным данным, не выдержали крепления.
Пострадавших нет.
© Фото : @crimesakh/TelegramУпавший с трала танк на проезжей части в Южно-Сахалинске
Упавший с трала танк на проезжей части в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : @crimesakh/Telegram
Упавший с трала танк на проезжей части в Южно-Сахалинске
 
Южно-СахалинскПроисшествия
 
 
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