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На Сахалине танк упал на проезжую часть

На Сахалине танк упал на проезжую часть - РИА Новости, 12.07.2021

На Сахалине танк упал на проезжую часть

В Южно-Сахалинске танк упал с прицепа на проезжую часть, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД по региону. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T08:30

2021-07-12T08:30

2021-07-12T09:58

южно-сахалинск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл — РИА Новости. В Южно-Сахалинске танк упал с прицепа на проезжую часть, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД по региону.Инцидент произошел в 15:00 (07:00 мск) на въезде в город. По предварительным данным, не выдержали крепления. Пострадавших нет.

южно-сахалинск

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2021

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Перевернутый танк на въезде в Южно-Сахалинск На въезде в Южно-Сахалинск перевернулся танк. Как пишут местные СМИ, причиной инцидента могла стать неправильная погрузка боевой техники на тягач во время транспортировки. Информации о пострадавших не поступало 2021-07-12T08:30 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, происшествия