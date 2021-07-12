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На Сахалине танк упал на проезжую часть
На Сахалине танк упал на проезжую часть - РИА Новости, 12.07.2021
На Сахалине танк упал на проезжую часть
В Южно-Сахалинске танк упал с прицепа на проезжую часть, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД по региону. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T08:30
2021-07-12T08:30
2021-07-12T09:58
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл — РИА Новости. В Южно-Сахалинске танк упал с прицепа на проезжую часть, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД по региону.Инцидент произошел в 15:00 (07:00 мск) на въезде в город. По предварительным данным, не выдержали крепления. Пострадавших нет.
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Перевернутый танк на въезде в Южно-Сахалинск
На въезде в Южно-Сахалинск перевернулся танк.
Как пишут местные СМИ, причиной инцидента могла стать неправильная погрузка боевой техники на тягач во время транспортировки. Информации о пострадавших не поступало
2021-07-12T08:30
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РИА Новости
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РИА Новости
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южно-сахалинск, происшествия
На Сахалине танк упал на проезжую часть
08:30 12.07.2021 (обновлено: 09:58 12.07.2021)
В Южно-Сахалинске танк упал на проезжую часть