https://ria.ru/20210712/tanets-1740994898.html

Эрдоган назвал танец в армянском храме в Стамбуле провокацией

Эрдоган назвал танец в армянском храме в Стамбуле провокацией - РИА Новости, 12.07.2021

Эрдоган назвал танец в армянском храме в Стамбуле провокацией

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал провокацией инцидент с мужчинами, устроившими танцы на стене армянской церкви "Сурб Такавор" в стамбульском районе... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T20:10

2021-07-12T20:10

2021-07-12T20:17

религия и мировоззрение

религия

турция

стамбул

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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал провокацией инцидент с мужчинами, устроившими танцы на стене армянской церкви "Сурб Такавор" в стамбульском районе Кадыкёй.Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ночь на понедельник группа молодежи устроила танцы на улице, где расположена церковь. Двое мужчин, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, забрались на стену церкви у входа в нее и продолжили танцевать. Видео инцидента с танцующими мужчинами на фоне креста было размещено в соцсетях. Администрация Стамбула сообщила о задержании участников инцидента, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста."Неуважение (к религии), которое было продемонстрировано у церкви в Кадыкёе, я расцениваю как провокацию, направленную против нашего единства", - сказал Эрдоган в телеобращении. Трансляция велась в его Twitter.

https://ria.ru/20210525/erdogan-1733837819.html

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стамбул

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религия, турция, стамбул