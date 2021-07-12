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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210712/tanets-1740994898.html
Эрдоган назвал танец в армянском храме в Стамбуле провокацией
Эрдоган назвал танец в армянском храме в Стамбуле провокацией - РИА Новости, 12.07.2021
Эрдоган назвал танец в армянском храме в Стамбуле провокацией
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал провокацией инцидент с мужчинами, устроившими танцы на стене армянской церкви "Сурб Такавор" в стамбульском районе... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T20:10
2021-07-12T20:17
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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал провокацией инцидент с мужчинами, устроившими танцы на стене армянской церкви "Сурб Такавор" в стамбульском районе Кадыкёй.Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ночь на понедельник группа молодежи устроила танцы на улице, где расположена церковь. Двое мужчин, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, забрались на стену церкви у входа в нее и продолжили танцевать. Видео инцидента с танцующими мужчинами на фоне креста было размещено в соцсетях. Администрация Стамбула сообщила о задержании участников инцидента, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста."Неуважение (к религии), которое было продемонстрировано у церкви в Кадыкёе, я расцениваю как провокацию, направленную против нашего единства", - сказал Эрдоган в телеобращении. Трансляция велась в его Twitter.
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религия, турция, стамбул
Эрдоган назвал танец в армянском храме в Стамбуле провокацией
20:10 12.07.2021 (обновлено: 20:17 12.07.2021)
 
© REUTERS / Presidential Press Office / Murat CetinmuhurdarПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на церемонии начала строительства канала "Стамбул"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на церемонии начала строительства канала Стамбул - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© REUTERS / Presidential Press Office / Murat Cetinmuhurdar

Президент Турции Эрдоган назвал танец в армянском храме в Стамбуле провокацией

Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал провокацией инцидент с мужчинами, устроившими танцы на стене армянской церкви "Сурб Такавор" в стамбульском районе Кадыкёй.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ночь на понедельник группа молодежи устроила танцы на улице, где расположена церковь. Двое мужчин, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, забрались на стену церкви у входа в нее и продолжили танцевать. Видео инцидента с танцующими мужчинами на фоне креста было размещено в соцсетях. Администрация Стамбула сообщила о задержании участников инцидента, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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"Неуважение (к религии), которое было продемонстрировано у церкви в Кадыкёе, я расцениваю как провокацию, направленную против нашего единства", - сказал Эрдоган в телеобращении. Трансляция велась в его Twitter.
 
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