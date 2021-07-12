https://ria.ru/20210712/taliby-1740896115.html
Талибы попросили Россию исключить движение из санкционных списков
Талибы попросили Россию исключить движение из санкционных списков - РИА Новости, 12.07.2021
Талибы попросили Россию исключить движение из санкционных списков
"Талибан"* (движение признано в РФ террористической организацией и запрещено) обсуждают с российской стороной вопрос снятия санкций с движения, заявил РИА... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:02
2021-07-12T12:02
2021-07-12T12:16
сухейль шахин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Талибан"* (движение признано в РФ террористической организацией и запрещено) обсуждают с российской стороной вопрос снятия санкций с движения, заявил РИА Новости представитель политофиса движения в Дохе Сухейль Шахин по итогам визита в Москву.Делегация движения посетила РФ 8-9 июля, провела встречу со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД России Замиром Кабуловым."Мы просили их (российские власти) об исключении из санкционного списка (СБ ООН)", - сказал Шахин.Ранее в движении заявили, что достигнутое в 2020 году соглашение между талибами и США подразумевает их исключение из всех "черных списков" и Вашингтон якобы работает над этим.Между тем спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов ранее заявил РИА Новости, что пока условий для исключения талибов из санкционных списков нет. По его словам, запуск процедуры может произойти только когда начнутся содержательные переговоры между афганскими сторонами - при утверждении ясной и четкой повестки дня.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210710/afganistan-1740705473.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/lavrov-1740373262.html
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сухейль шахин, россия, замир кабулов, совет безопасности оон, москва, афганистан, талибан, в мире
Талибы попросили Россию исключить движение из санкционных списков
12:02 12.07.2021 (обновлено: 12:16 12.07.2021)
Талибы заявили, что обсуждают с Россией вопрос исключения движения из санкционных списков