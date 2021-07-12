Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/taliby-1740896115.html
Талибы попросили Россию исключить движение из санкционных списков
Талибы попросили Россию исключить движение из санкционных списков - РИА Новости, 12.07.2021
Талибы попросили Россию исключить движение из санкционных списков
"Талибан"* (движение признано в РФ террористической организацией и запрещено) обсуждают с российской стороной вопрос снятия санкций с движения, заявил РИА... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:02
2021-07-12T12:16
сухейль шахин
россия
замир кабулов
совет безопасности оон
москва
афганистан
талибан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740551638_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_964360648db1f9081b399c7565a2c822.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Талибан"* (движение признано в РФ террористической организацией и запрещено) обсуждают с российской стороной вопрос снятия санкций с движения, заявил РИА Новости представитель политофиса движения в Дохе Сухейль Шахин по итогам визита в Москву.Делегация движения посетила РФ 8-9 июля, провела встречу со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД России Замиром Кабуловым."Мы просили их (российские власти) об исключении из санкционного списка (СБ ООН)", - сказал Шахин.Ранее в движении заявили, что достигнутое в 2020 году соглашение между талибами и США подразумевает их исключение из всех "черных списков" и Вашингтон якобы работает над этим.Между тем спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов ранее заявил РИА Новости, что пока условий для исключения талибов из санкционных списков нет. По его словам, запуск процедуры может произойти только когда начнутся содержательные переговоры между афганскими сторонами - при утверждении ясной и четкой повестки дня.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210710/afganistan-1740705473.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/lavrov-1740373262.html
россия
москва
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740551638_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_ac992e4bdf21af566bc7c7eb48abd943.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сухейль шахин, россия, замир кабулов, совет безопасности оон, москва, афганистан, талибан, в мире
Талибы попросили Россию исключить движение из санкционных списков
12:02 12.07.2021 (обновлено: 12:16 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на столе представителей движения "Талибан" на заседании Московского формата консультаций по Афганистану
Табличка на столе представителей движения Талибан на заседании Московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Талибы заявили, что обсуждают с Россией вопрос исключения движения из санкционных списков

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Талибан"* (движение признано в РФ террористической организацией и запрещено) обсуждают с российской стороной вопрос снятия санкций с движения, заявил РИА Новости представитель политофиса движения в Дохе Сухейль Шахин по итогам визита в Москву.
Делегация движения посетила РФ 8-9 июля, провела встречу со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД России Замиром Кабуловым.
Военнослужащие Афганской национальной армии патрулируют территорию возле контрольно-пропускного пункта, отбитого у талибов, в провинции Лагман - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 09:25
Эксперты рассказали, что ждет Афганистан в случае захвата "Талибаном"*
"Мы просили их (российские власти) об исключении из санкционного списка (СБ ООН)", - сказал Шахин.
Ранее в движении заявили, что достигнутое в 2020 году соглашение между талибами и США подразумевает их исключение из всех "черных списков" и Вашингтон якобы работает над этим.
Между тем спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов ранее заявил РИА Новости, что пока условий для исключения талибов из санкционных списков нет. По его словам, запуск процедуры может произойти только когда начнутся содержательные переговоры между афганскими сторонами - при утверждении ясной и четкой повестки дня.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 07:46В мире
Лавров ответил на вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан
 
Сухейль ШахинРоссияЗамир КабуловСовет Безопасности ООНМоскваАфганистанТалибанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Маск поаплодировал Рогозину за призыв к российским миллиардерам
08:23Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку"
08:12В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
Лента новостейМолния