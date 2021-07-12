https://ria.ru/20210712/svaty-1740891083.html

Продюсер "Сватов" подтвердил, что Кикабидзе снялся в сериале

Продюсер "Сватов" подтвердил, что Кикабидзе снялся в сериале - РИА Новости, 12.07.2021

Продюсер "Сватов" подтвердил, что Кикабидзе снялся в сериале

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе снялся в одной серии седьмого сезона российского сериала "Сваты", подтвердил РИА Новости продюсер Сосо Абзианидзе. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:32

2021-07-12T11:32

2021-07-12T11:36

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вахтанг кикабидзе

грузия

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ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости. Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе снялся в одной серии седьмого сезона российского сериала "Сваты", подтвердил РИА Новости продюсер Сосо Абзианидзе.Ранее об участии Кикабидзе сообщили фанаты сериала в соцсети Instagram. Съемки нового сезона сейчас проходят в Грузии."Вахтанг Кикабидзе действительно снимается в одной серии сериала, но не в главной роли, а в одном эпизоде", - сказал продюсер.

https://ria.ru/20210709/svaty-1740637266.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, вахтанг кикабидзе, грузия