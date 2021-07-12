https://ria.ru/20210712/svaty-1740891083.html
Продюсер "Сватов" подтвердил, что Кикабидзе снялся в сериале
Продюсер "Сватов" подтвердил, что Кикабидзе снялся в сериале - РИА Новости, 12.07.2021
Продюсер "Сватов" подтвердил, что Кикабидзе снялся в сериале
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе снялся в одной серии седьмого сезона российского сериала "Сваты", подтвердил РИА Новости продюсер Сосо Абзианидзе. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:32
2021-07-12T11:32
2021-07-12T11:36
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новости культуры
вахтанг кикабидзе
грузия
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ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости. Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе снялся в одной серии седьмого сезона российского сериала "Сваты", подтвердил РИА Новости продюсер Сосо Абзианидзе.Ранее об участии Кикабидзе сообщили фанаты сериала в соцсети Instagram. Съемки нового сезона сейчас проходят в Грузии."Вахтанг Кикабидзе действительно снимается в одной серии сериала, но не в главной роли, а в одном эпизоде", - сказал продюсер.
https://ria.ru/20210709/svaty-1740637266.html
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кино и сериалы, новости культуры, вахтанг кикабидзе, грузия
Продюсер "Сватов" подтвердил, что Кикабидзе снялся в сериале
11:32 12.07.2021 (обновлено: 11:36 12.07.2021)
Продюсер "Сватов" подтвердил, что Кикабидзе снялся в сериале