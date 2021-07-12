В США ответили на обвинения со стороны Китая из-за эсминца
© Фото : U.S. Navy/Mass Communications Specialist 1st Class Benjamin A. LewisАмериканский эсминец USS Benfold (DDG-65)
США заявили, что Benfold проводил операцию по свободе судоходства у Парасельских островов
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Американский эсминец Benfold проводил операцию по обеспечению свободы судоходства в акватории Парасельских островов в соответствии с нормами международного права, заявило командование Седьмого флота США, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана.
Ранее, согласно заявлению официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли, американский ракетный эсминец Benfold без разрешения вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими, китайские военные сделали предупреждение американскому кораблю.
"12 июля USS Benfold (DDG 65) отстаивал права и свободы судоходства вблизи Парасельских островов в соответствии с международным правом. Эта операция по обеспечению свободы судоходства поддержала права, свободы и законное использование моря, признанные международным правом, оспорив незаконные ограничения мирного прохода, введенные Китаем, Тайванем и Вьетнамом, а также оспорив претензии Китая на исходные линии проливов, окружающих Парасельские острова", - говорится в сообщении на сайте седьмого флота.
Как отмечается в заявлении, незаконные морские претензии в Южно-Китайском море представляют серьезную угрозу свободе действий на море для прибрежных государств Южно-Китайского моря.
"Заявление КНР об этой операции является ложным. USS Benfold провел данную операцию по обеспечению свободы судоходства в соответствии с международным правом, а затем продолжил проводить обычные операции в международных водах", - подчеркивается в пресс-релизе.
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
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