https://ria.ru/20210712/sudokhodstvo-1740900228.html

В США ответили на обвинения со стороны Китая из-за эсминца

В США ответили на обвинения со стороны Китая из-за эсминца - РИА Новости, 12.07.2021

В США ответили на обвинения со стороны Китая из-за эсминца

Американский эсминец Benfold проводил операцию по обеспечению свободы судоходства в акватории Парасельских островов в соответствии с нормами международного... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T12:21

2021-07-12T12:21

2021-07-12T12:21

индийский океан

постоянная палата третейского суда

малайзия

сша

филиппины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150909/50/1509095086_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_d54ef22f407215e6d4450cb729b0cb69.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Американский эсминец Benfold проводил операцию по обеспечению свободы судоходства в акватории Парасельских островов в соответствии с нормами международного права, заявило командование Седьмого флота США, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана.Ранее, согласно заявлению официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли, американский ракетный эсминец Benfold без разрешения вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими, китайские военные сделали предупреждение американскому кораблю."12 июля USS Benfold (DDG 65) отстаивал права и свободы судоходства вблизи Парасельских островов в соответствии с международным правом. Эта операция по обеспечению свободы судоходства поддержала права, свободы и законное использование моря, признанные международным правом, оспорив незаконные ограничения мирного прохода, введенные Китаем, Тайванем и Вьетнамом, а также оспорив претензии Китая на исходные линии проливов, окружающих Парасельские острова", - говорится в сообщении на сайте седьмого флота.Как отмечается в заявлении, незаконные морские претензии в Южно-Китайском море представляют серьезную угрозу свободе действий на море для прибрежных государств Южно-Китайского моря."Заявление КНР об этой операции является ложным. USS Benfold провел данную операцию по обеспечению свободы судоходства в соответствии с международным правом, а затем продолжил проводить обычные операции в международных водах", - подчеркивается в пресс-релизе.Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.

https://ria.ru/20210627/esminets-1738805233.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738319812.html

https://ria.ru/20210625/esminets-1738548648.html

индийский океан

малайзия

сша

филиппины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индийский океан, постоянная палата третейского суда, малайзия, сша, филиппины, в мире