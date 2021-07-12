https://ria.ru/20210712/sudan-1740918747.html

Лавров рассказал о судьбе соглашения с Суданом о базе ВМФ на Красном море

Лавров рассказал о судьбе соглашения с Суданом о базе ВМФ на Красном море - РИА Новости, 12.07.2021

Лавров рассказал о судьбе соглашения с Суданом о базе ВМФ на Красном море

Москва и Хартум готовятся к началу процесса ратификации соглашения о базе ВМФ на Красном море, сообщили журналистам министры иностранных дел России и Судана... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:54

2021-07-12T13:54

2021-07-12T14:50

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Москва и Хартум готовятся к началу процесса ратификации соглашения о базе ВМФ на Красном море, сообщили журналистам министры иностранных дел России и Судана Сергей Лавров и Марьям аль-Махди.В свою очередь, Аль-Махди уточнила детали процесса."Соглашение, о котором вы говорите, было подписано прежним правительством, сейчас у нас правительство, которое подотчетно новому законодательному механизму. <...> Главные критерии (с точки зрения которых. — Прим. ред.) этот документ будет рассматриваться, — это положительный отклик на двусторонние отношения, благо самого Судана и стратегические цели, которые преследует Россия", — рассказала министр.О договоренности создать пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Максимальная численность личного состава не должна превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.Однако в начале июня начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил, что Хартум собирается пересмотреть соглашение. Он сослался на то, что документ принял предыдущий состав правительства, но его не ратифицировал парламент.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот. Правившего 30 лет президента Омара аль-Башира отстранили от власти и поместили в тюрьму.В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.

https://ria.ru/20210712/dogovor-1740870924.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210602/sudan-1735213871.html

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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), судан, вмф рф, в мире