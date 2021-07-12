Лавров рассказал о судьбе соглашения с Суданом о базе ВМФ на Красном море
13:54 12.07.2021 (обновлено: 14:50 12.07.2021)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Судана Марьям аль-Махди во время встречи в Москве
Лавров после встречи с главой МИД Судана рассказал о судьбе договора о базе ВМФ на Красном море
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Москва и Хартум готовятся к началу процесса ратификации соглашения о базе ВМФ на Красном море, сообщили журналистам министры иностранных дел России и Судана Сергей Лавров и Марьям аль-Махди.
"Мы этот вопрос обсуждали, проинформировали о том, что в России начался процесс ратификации, как вы понимаете, сейчас парламент на каникулах, поэтому по их завершении Госдума определит график рассмотрения этого документа. Видимо, это будет уже новый состав Госдумы", — сказал глава российского МИД.
В свою очередь, Аль-Махди уточнила детали процесса.
"Соглашение, о котором вы говорите, было подписано прежним правительством, сейчас у нас правительство, которое подотчетно новому законодательному механизму. <...> Главные критерии (с точки зрения которых. — Прим. ред.) этот документ будет рассматриваться, — это положительный отклик на двусторонние отношения, благо самого Судана и стратегические цели, которые преследует Россия", — рассказала министр.
О договоренности создать пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Максимальная численность личного состава не должна превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.
Однако в начале июня начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил, что Хартум собирается пересмотреть соглашение. Он сослался на то, что документ принял предыдущий состав правительства, но его не ратифицировал парламент.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот. Правившего 30 лет президента Омара аль-Башира отстранили от власти и поместили в тюрьму.
В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.