Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/sudan-1740918747.html
Лавров рассказал о судьбе соглашения с Суданом о базе ВМФ на Красном море
Лавров рассказал о судьбе соглашения с Суданом о базе ВМФ на Красном море - РИА Новости, 12.07.2021
Лавров рассказал о судьбе соглашения с Суданом о базе ВМФ на Красном море
Москва и Хартум готовятся к началу процесса ратификации соглашения о базе ВМФ на Красном море, сообщили журналистам министры иностранных дел России и Судана... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T13:54
2021-07-12T14:50
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
судан
вмф рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740901292_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_1cb22dd9c50f3d138941c1c777fd766e.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Москва и Хартум готовятся к началу процесса ратификации соглашения о базе ВМФ на Красном море, сообщили журналистам министры иностранных дел России и Судана Сергей Лавров и Марьям аль-Махди.В свою очередь, Аль-Махди уточнила детали процесса."Соглашение, о котором вы говорите, было подписано прежним правительством, сейчас у нас правительство, которое подотчетно новому законодательному механизму. &lt;...&gt; Главные критерии (с точки зрения которых. — Прим. ред.) этот документ будет рассматриваться, — это положительный отклик на двусторонние отношения, благо самого Судана и стратегические цели, которые преследует Россия", — рассказала министр.О договоренности создать пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Максимальная численность личного состава не должна превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.Однако в начале июня начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил, что Хартум собирается пересмотреть соглашение. Он сослался на то, что документ принял предыдущий состав правительства, но его не ратифицировал парламент.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот. Правившего 30 лет президента Омара аль-Башира отстранили от власти и поместили в тюрьму.В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.
https://ria.ru/20210712/dogovor-1740870924.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210602/sudan-1735213871.html
россия
судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740901292_48:0:2539:1868_1920x0_80_0_0_9b7e3bf92268da245648c11bde273ed1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), судан, вмф рф, в мире
Лавров рассказал о судьбе соглашения с Суданом о базе ВМФ на Красном море
13:54 12.07.2021 (обновлено: 14:50 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Судана Марьям аль-Махди во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Судана Марьям аль-Махди во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Лавров после встречи с главой МИД Судана рассказал о судьбе договора о базе ВМФ на Красном море

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Москва и Хартум готовятся к началу процесса ратификации соглашения о базе ВМФ на Красном море, сообщили журналистам министры иностранных дел России и Судана Сергей Лавров и Марьям аль-Махди.
"Мы этот вопрос обсуждали, проинформировали о том, что в России начался процесс ратификации, как вы понимаете, сейчас парламент на каникулах, поэтому по их завершении Госдума определит график рассмотрения этого документа. Видимо, это будет уже новый состав Госдумы", — сказал глава российского МИД.
В свою очередь, Аль-Махди уточнила детали процесса.
"Соглашение, о котором вы говорите, было подписано прежним правительством, сейчас у нас правительство, которое подотчетно новому законодательному механизму. <...> Главные критерии (с точки зрения которых. — Прим. ред.) этот документ будет рассматриваться, — это положительный отклик на двусторонние отношения, благо самого Судана и стратегические цели, которые преследует Россия", — рассказала министр.
Российский боевой корабль Адмирал Григорович в Порт-Судане - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 09:29
МИД Судана объяснил порядок ратификации договора о базе ВМФ России
О договоренности создать пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Максимальная численность личного состава не должна превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.
Однако в начале июня начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил, что Хартум собирается пересмотреть соглашение. Он сослался на то, что документ принял предыдущий состав правительства, но его не ратифицировал парламент.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот. Правившего 30 лет президента Омара аль-Башира отстранили от власти и поместили в тюрьму.
В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.
Фрегат Адмирал Григорович в Порт-Судане - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 11:22Сказано в эфире
Эксперт предположил, с чем связано решение Судана по морской базе России
 
РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СуданВМФ РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Маск поаплодировал Рогозину за призыв к российским миллиардерам
08:23Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку"
08:12В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
Лента новостейМолния