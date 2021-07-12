https://ria.ru/20210712/sudan-1740907718.html

Лавров призвал ООН снять санкции с Судана

Лавров призвал ООН снять санкции с Судана - РИА Новости, 12.07.2021

Лавров призвал ООН снять санкции с Судана

Россия выступает за снятие санкций СБ ООН с Судана, которые мешают развитию страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T12:59

2021-07-12T12:59

2021-07-12T13:10

россия

совет безопасности оон

судан

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия выступает за снятие санкций СБ ООН с Судана, которые мешают развитию страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия последовательно выступает за необходимость приступить к снятию тех санкций, которые были введены Советом безопасности ООН еще в 2004 году и которые сейчас уже в современных условиях не только утратили свой смысл, но и стали препятствием на пути развития страны", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Судана Марьям Аль-Махди.Министр иностранных дел Судана в воскресенье прибыла с визитом в Россию.

https://ria.ru/20210601/baza-1735174544.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет безопасности оон, судан, в мире