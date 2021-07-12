https://ria.ru/20210712/sudan-1740907718.html
Лавров призвал ООН снять санкции с Судана
Лавров призвал ООН снять санкции с Судана - РИА Новости, 12.07.2021
Лавров призвал ООН снять санкции с Судана
Россия выступает за снятие санкций СБ ООН с Судана, которые мешают развитию страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:59
2021-07-12T12:59
2021-07-12T13:10
россия
совет безопасности оон
судан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740610977_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9bcb18c4516b1277c1b1d849d464c26c.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия выступает за снятие санкций СБ ООН с Судана, которые мешают развитию страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия последовательно выступает за необходимость приступить к снятию тех санкций, которые были введены Советом безопасности ООН еще в 2004 году и которые сейчас уже в современных условиях не только утратили свой смысл, но и стали препятствием на пути развития страны", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Судана Марьям Аль-Махди.Министр иностранных дел Судана в воскресенье прибыла с визитом в Россию.
https://ria.ru/20210601/baza-1735174544.html
россия
судан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740610977_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_b31dd8289f16c1809253a77009de31eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет безопасности оон, судан, в мире
Лавров призвал ООН снять санкции с Судана
12:59 12.07.2021 (обновлено: 13:10 12.07.2021)
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за снятие санкции СБ ООН с Судана