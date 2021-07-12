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Лавров призвал ООН снять санкции с Судана
Лавров призвал ООН снять санкции с Судана - РИА Новости, 12.07.2021
Лавров призвал ООН снять санкции с Судана
Россия выступает за снятие санкций СБ ООН с Судана, которые мешают развитию страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:59
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россия
совет безопасности оон
судан
в мире
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия выступает за снятие санкций СБ ООН с Судана, которые мешают развитию страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия последовательно выступает за необходимость приступить к снятию тех санкций, которые были введены Советом безопасности ООН еще в 2004 году и которые сейчас уже в современных условиях не только утратили свой смысл, но и стали препятствием на пути развития страны", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Судана Марьям Аль-Махди.Министр иностранных дел Судана в воскресенье прибыла с визитом в Россию.
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россия, совет безопасности оон, судан, в мире
Лавров призвал ООН снять санкции с Судана
12:59 12.07.2021 (обновлено: 13:10 12.07.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Индии Субраманияном Джайшанкаром
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Индии Субраманияном Джайшанкаром - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / POOL
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Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за снятие санкции СБ ООН с Судана

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия выступает за снятие санкций СБ ООН с Судана, которые мешают развитию страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия последовательно выступает за необходимость приступить к снятию тех санкций, которые были введены Советом безопасности ООН еще в 2004 году и которые сейчас уже в современных условиях не только утратили свой смысл, но и стали препятствием на пути развития страны", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Судана Марьям Аль-Махди.
Министр иностранных дел Судана в воскресенье прибыла с визитом в Россию.
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